暑假好好玩！ 美濃龍肚國中學生天天到校捏陶賞鳥

2019-07-17 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



正值暑假，高市美濃龍肚國中高達8成學生天天準時到學校，時間長達一個多月。學生不是到校加強學科功課，而是參加賞鳥、跳舞與學客家藍染等才藝與文化課程，每天7堂課，不花任何錢。校方說，暑假開辦「夏日樂學」課程及高師大學生營隊，課程豐富多元，家長放心、學生也玩得開心。

龍肚國中爭取教育部經費舉辦「夏日樂學」計畫，安排客家八音、客語教學、客家創意美食、花布手作、歌謠教學、藍染之美、陶藝創作與社區人文風景導覽等內容，校方邀請美濃在地師資授課，多數課程採用沉浸式客語教學。

「夏日樂學」課程從7月1日進行至19日，課程結束後，高師大「國際史懷哲計畫」營隊接著開課。暑假期間，龍肚國中營隊時間長達6周，8成學生報名參加。

上午學生分組上舞蹈課、賞鳥課與藍染課。退休教師黃淑玫帶著學生在校園賞鳥，學生透過望遠鏡觀看各類鳥禽；藍染課上，學生則用縫染方式學習手染T恤，人人可帶回一件藍染成品。國一新生葉品巡、楊冠廷異口同聲說，最喜歡上賞鳥課，觀察老鷹、斑鳩與麻雀等鳥兒生態很有趣，放假在家只會滑手機，來學校上課比較好玩。