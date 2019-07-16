本月第二起 高雄馬頭山又有穿山甲下山現蹤

2019-07-16 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄旗山三協里又有穿山甲誤闖馬頭山下民宅！得知消息後，今天中午，馬頭山自然人文協會邀集生態專家劉烘昌到旗山紀錄穿山甲活動蹤跡。劉烘昌表示，月世界惡地形有豐富生態，是許多哺乳類動物棲地，近年因人類濫捕等因素導致穿山甲數量減少，馬頭山數量應該不少，值得政府重視。

本月3日，一隻穿山甲誤闖馬頭山下一戶民宅引發騷動，陳姓住戶通報馬頭山自然人文協會協助野放，事隔不到半個月，又有另隻體型較小的穿山甲出現。今天中午，以研究陸蟹聞名的生態學者劉烘昌上山紀錄穿山甲活動。

劉烘昌表示，從2017年開始進入馬頭山研究厚圓澤蟹，發現此山域有大量食蟹獴、穿山甲、白鼻心與鼬獾等動物，除石虎外，許多哺乳類動物都有出現過，或許也是梅花鹿的最後棲地，動植物蘊藏可能比國家公園豐富，馬頭山是處被許多人遺忘的自然寶地。