親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

驚！人夫檢查出心臟有異狀 竟是被小三做了這件事

中信購地案擴大 老臣張明田兄弟2人羈押禁見

本月第二起 高雄馬頭山又有穿山甲下山現蹤

2019-07-16 20:28聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄旗山三協里又有穿山甲誤闖馬頭山下民宅！得知消息後，今天中午，馬頭山自然人文協會邀集生態專家劉烘昌到旗山紀錄穿山甲活動蹤跡。劉烘昌表示，月世界惡地形有豐富生態，是許多哺乳類動物棲地，近年因人類濫捕等因素導致穿山甲數量減少，馬頭山數量應該不少，值得政府重視。

本月3日，一隻穿山甲誤闖馬頭山下一戶民宅引發騷動，陳姓住戶通報馬頭山自然人文協會協助野放，事隔不到半個月，又有另隻體型較小的穿山甲出現。今天中午，以研究陸蟹聞名的生態學者劉烘昌上山紀錄穿山甲活動。

劉烘昌表示，從2017年開始進入馬頭山研究厚圓澤蟹，發現此山域有大量食蟹獴、穿山甲、白鼻心與鼬獾等動物，除石虎外，許多哺乳類動物都有出現過，或許也是梅花鹿的最後棲地，動植物蘊藏可能比國家公園豐富，馬頭山是處被許多人遺忘的自然寶地。

劉烘昌說，穿山甲數量原本不少，牠是珍貴中藥材，受近年中國崛起影響，全世界穿山甲數量急遽減少，其他國家列為一級保育，只有台灣屬於二級保育類，相信台灣是最重要棲地；台東鸞山部落是全世界穿山甲分布密度最高區域，高雄馬頭山密度也很高，或許數量更多，分布在台南、高雄兩地的惡地地形應該成立國家公園或地景保護區。

生態學者劉烘昌（左）專程前往發現地記錄與觀察。記者徐白櫻／攝影
生態學者劉烘昌（左）專程前往發現地記錄與觀察。記者徐白櫻／攝影
分享
7月以來，高市馬頭山附近已經出現兩次穿山甲，關心保育議題的地方人士前往發現地紀錄...
7月以來，高市馬頭山附近已經出現兩次穿山甲，關心保育議題的地方人士前往發現地紀錄與觀察。記者徐白櫻／攝影
分享
穿山甲數量稀少，已列入二級保育類動物。記者徐白櫻／攝影
穿山甲數量稀少，已列入二級保育類動物。記者徐白櫻／攝影
分享

國家公園石虎中藥
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

跑山車友擾安寧 霧台居民霸氣亮刀：這裡不是賽車場

2019-07-16 19:30

影／希望弦小提琴手赴戒治所音樂關懷 牧師揭過往激共鳴

2019-07-16 19:16

懸缺7個月金門縣副縣長由黃怡凱接任 今宣誓就職

2019-07-16 17:59

新住民質疑韓國瑜歧視 高市府：從未說過不助印越人民

2019-07-16 17:50

美濃紅豆 +公館紅棗 雙品牌「棗紅豆」要你唇齒留香

2019-07-16 17:15

金門入夏首次大停電 塔山發電廠油路堵塞惹禍

2019-07-16 13:10

高雄50層世貿大樓首度舉辦登高賽 號召民眾、癌友響應

2019-07-16 12:39

新北市民到太麻里旅遊掉錢包 大王國中女學生拾獲奉還

2019-07-16 11:20

高市「小黃公車」開進燕巢了

2019-07-15 23:09

力保蘭花王國 品種優勢搶市

2019-07-15 23:07

不只欣賞 蘭花也往身上抹

2019-07-15 23:05

參與式預算 大德里民投票踴躍

2019-07-15 23:00

高雄旗美3區及屏東里港鄉明天停水 約1.5萬戶受影響

2019-07-15 20:27

屏東登上巧克力國際舞台 主辦世界巧克力亞太區賽

2019-07-15 16:43

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

台南長榮地下道將封閉1年 居民憂交通黑暗期

2019-07-16 14:49

基隆整併7戶政所變3所不便民？ 林右昌：不改不行

2019-07-16 13:15

耗時9年 南迴公路拓寬今年底通車

2019-07-16 13:15

永久效期身障手冊換新證 苗栗再給59人1個月緩衝

2019-07-16 08:59

電動自行車交通大執法 彰化一個月取締1864件

2019-07-16 16:58

輕颱轉北部恐帶來風雨 基市估總雨量150到300釐米

2019-07-16 17:49

嘉義布袋前代表生前急公好義 自費鋪路身後剩2千元葬禮哀戚

2019-07-16 13:17

台北橋「機車瀑布」屢登國際 機車肇事高警方指原因

2019-07-16 17:38

跑山車友擾安寧 霧台居民霸氣亮刀：這裡不是賽車場

2019-07-16 19:30

焚風飆高溫 台東擬選3校裝冷氣

2019-07-15 22:57

李佳芬擬自請建築師丈量農舍 若有違建就拆

2019-07-16 12:32

出訪遇颱風 侯友宜心繫新北立刻返台

2019-07-16 16:37

金門入夏首次大停電 塔山發電廠油路堵塞惹禍

2019-07-16 13:10

影／太興飛瀑媲美九寨溝 缺廁所遊客內急煞風景

2019-07-16 13:58

台大醫院雲林分院像迷宮 開發室內導航患者不怕迷路了

2019-07-16 13:14

暑期營報名 帶遊《光陰的故事》眷村文化

2019-07-15 23:45

新北市民到太麻里旅遊掉錢包 大王國中女學生拾獲奉還

2019-07-16 11:20

李佳芬雲林農舍違建風波 鄉公所預定19日丈量勘查

2019-07-16 14:30

抗汙…汰換烏賊車 嘉市最高補助3萬

2019-07-15 23:28

長期借用場地集會 苗市嘉盛、嘉新活動中心有譜

2019-07-16 14:34

斗南農會外銷好米到澳洲 200家店鋪買得到雲林米

2019-07-16 12:29

懸缺7個月金門縣副縣長由黃怡凱接任 今宣誓就職

2019-07-16 17:59

熱壞了？淡水河魚群暴斃 清2.6噸

2019-07-16 00:45

東方美人茶推新包裝 竹縣府：這些才是評鑑出的優良茶

2019-07-16 14:48

為免租金補助再被詐領 基市府啟動內控抽查

2019-07-16 13:13

台中歷任市長傳承建設 大工程陸續完工

2019-07-15 23:47

國際獅子會300-C1區總監交接 盧秀燕：一起打拚為台中

2019-07-15 23:27

新竹特教地荒廢 爭設特教資源中心

2019-07-15 23:39

6個人就有1個老人 彰化縣廣建日照據點因應人口老化

2019-07-16 17:59

鐵路高架化臨時軌工程動土 黃敏惠：打造西部新都心

2019-07-16 16:52

義民廟多年遲未改選 祭典區代表群到竹縣府陳情抗議

2019-07-16 12:04

丹娜絲颱風生成 新北市政府嚴陣以待

2019-07-16 18:04

北市買公保地 首度動用5億容積代金

2019-07-16 00:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top