本月第二起 高雄馬頭山又有穿山甲下山現蹤
高雄旗山三協里又有穿山甲誤闖馬頭山下民宅！得知消息後，今天中午，馬頭山自然人文協會邀集生態專家劉烘昌到旗山紀錄穿山甲活動蹤跡。劉烘昌表示，月世界惡地形有豐富生態，是許多哺乳類動物棲地，近年因人類濫捕等因素導致穿山甲數量減少，馬頭山數量應該不少，值得政府重視。
本月3日，一隻穿山甲誤闖馬頭山下一戶民宅引發騷動，陳姓住戶通報馬頭山自然人文協會協助野放，事隔不到半個月，又有另隻體型較小的穿山甲出現。今天中午，以研究陸蟹聞名的生態學者劉烘昌上山紀錄穿山甲活動。
劉烘昌表示，從2017年開始進入馬頭山研究厚圓澤蟹，發現此山域有大量食蟹獴、穿山甲、白鼻心與鼬獾等動物，除石虎外，許多哺乳類動物都有出現過，或許也是梅花鹿的最後棲地，動植物蘊藏可能比國家公園豐富，馬頭山是處被許多人遺忘的自然寶地。
劉烘昌說，穿山甲數量原本不少，牠是珍貴中藥材，受近年中國崛起影響，全世界穿山甲數量急遽減少，其他國家列為一級保育，只有台灣屬於二級保育類，相信台灣是最重要棲地；台東鸞山部落是全世界穿山甲分布密度最高區域，高雄馬頭山密度也很高，或許數量更多，分布在台南、高雄兩地的惡地地形應該成立國家公園或地景保護區。
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