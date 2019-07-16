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台24線遊客亂象多店家淪公廁 業者：體諒但請尊重

2019-07-16 20:28聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣台24線山區道路風景優美且彎道寬敞，成了跑山車友聚集地，然而部分車友的飆速行徑，及車輛噪音不只嚴重干擾居民安寧，也有當地店家被車友及遊客當成公廁隨意使用，感到困擾，甚至將車輛臨停在路上或轉彎處，增加道路危險。業者說相當體諒大家的需求，很願意外借廁所，但請尊重我們，至少告知一聲。

《野店》位在台24線往霧台方向，過三德檢查哨不遠處，老闆韓秀美表示，過了這家店往霧台的沿途20分鐘車程，就沒有其他店家，平日是霧台居民返家的休息站，假日也有不少遊客來品嚐美食、咖啡，並欣賞隘寮溪及山區景色，另外山區生態豐富，有時候還能在店裡巧遇彌猴群或黃鼠狼出沒。

然而近期許多上、下山的外地遊客和跑山車隊，因為內急看見廁所連聲招呼都不打，就逕自擅用，更誇張的是不少人為了上廁所或拍照，就直接將車輛臨停在路面或彎道處，影響其他用路人安全。韓秀美說，能體諒內急需求，也很願意外借廁所，但請尊重我們至少告知一聲。

韓秀妹本身是德文咖啡農，非農忙時間與家人一同開店做生意，販售風味烤肉、滷味、手沖咖啡等，平時和追焦攝影師們也相當要好。韓說，親眼看過太多年輕人過彎時不慎摔車，有的腿部整片肉都被地面磨開，看得相當心疼。

屏東台24線風景壯闊優美。記者江國豪／攝影
屏東台24線風景壯闊優美。記者江國豪／攝影
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《野店》老闆韓秀美說體諒民眾內急需求，但希望能尊重使用廁所前至少告知一聲。記者江...
《野店》老闆韓秀美說體諒民眾內急需求，但希望能尊重使用廁所前至少告知一聲。記者江國豪／攝影
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屏東台24線遊客亂象多，不只跑山車隊干擾居民生活，另外店家也被當成公廁使用。記者...
屏東台24線遊客亂象多，不只跑山車隊干擾居民生活，另外店家也被當成公廁使用。記者江國豪／攝影
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咖啡攝影
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