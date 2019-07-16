前瞻鐵道機電技術人才培訓基地 全國首座高科大誕生

2019-07-16 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



因應國內鐵道技術人才不足，教育部砸下上億經費在國立高雄科技大學建置全國首座「前瞻鐵道機電技術人才培訓基地」，期許高雄能成為台灣鐵道人才的培育重鎮。

配合政府推動「前瞻基礎建設計畫」中的鐵道建設，全國首座鐵道機電技術人才培訓基地落腳於高科大產業創新園區，今午揭牌啟用。

由教育部補助興建的這處基地，占地約150坪，仿鐵道標準規格設有鐵道教育模擬系統、列車路徑設定模擬教學控制台、繼電聯鎖訓練系統、自動收費系統、轉轍器教育訓練系統及號誌機教育訓練系統，讓受訓學員能身歷其境。其中鐵道教育模擬系統，更打造動態鐵道模型場景，供學員綜合演練車站值班員、號誌員、調度員、調車長等實務。

高科大校長楊慶煜表示，教部投注上億經費補助學校建置的這處基地，涵蓋軌道號誌、軌道電力、車輛實習、轉轍器聯鎖通訊，是全國設備最完善的學校；另高鐵、鐵路管理局將除役的設備捐贈學校作為教學用途，更幫學校省下上億元建置經費。

「這是近1、20年來，教育部對技職學校最大的投資，會改變將來的10年」，教育部政務次長劉孟奇表示，20年前高鐵初建置，後來造就台灣一日生活圈，他本身就是台灣鐵道發展的見證者。但國內鐵道技術人才長期不足，鐵道技術也受國外控制壟斷，因此未來如何落實「維修能力自主化、零件本土化」，是教育部對高雄重大的期待。

高科大校內先前即由一群研究鐵道的教師成立「鐵道技術中心」，2012亦與鄰近的高鐵燕巢總機廠2012年簽訂合作備忘錄，合設鐵道設備實驗室，2013年起6年間，鐵道技術中心協助各類鐵道國產化設計及製造超過100件，協助國內鐵道相關公司取得專利至少30件。