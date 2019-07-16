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港醫、高餐大簽訂首宗醫療觀光產學合作 規畫觀光遊程

2019-07-16 18:41聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市醫療觀光再升級！市立小港醫院與高雄餐旅大學今天簽訂首宗醫療觀光產學合作案，高餐大團隊除以觀光專業協助港醫提升服務品質，也推出結合在地觀光的醫美、健檢等醫療遊程，並為糖尿病等慢性病患設計出國旅遊或出差時的代餐包及檢查餐。

此外，該院在為中風或高齡患者進行咀嚼吞嚥訓練時，也將委託高餐大設計檢查餐點，讓這些插著鼻胃管、平日很少進食的患者，也能感受到食物的口感與美味。

高雄市衛生局醫政科科長莊輝同說，今年3月結合5家醫院推出醫療觀光平台，4個月來透過該平台到醫院接受健檢、醫美及門診的人數增長6%；第二階段預計8月將納入市立大同、小港醫院，義大大昌醫院及中正脊椎骨科等醫院，可望讓醫療觀光人數再度翻倍成長。

小港醫院院長郭昭宏表示，醫療除了解決病人痛苦，提供預防醫學及身心照顧也是很重要任務，目前院方除了提供旅遊門診病患出國使用的旅遊藥包，也在小港機場設護理站，很期待高餐大團隊協助規畫，讓醫院提供更好的醫療觀光品質。

高餐大校長林玥秀說，台灣醫療服務好、品質高，加上醫療費用相對低廉，「發展觀光醫療CP值很高」，但就是缺乏系統性的支持，希望透過該校觀光餐飲團隊的專業資源，打造醫院餐食及醫療觀光優質服務，為高雄建立全新的觀光醫療模式。

高雄今年強打醫療觀光，除整合醫院成立平台，昨小港醫院也與高雄餐旅大學簽署首宗產學...
高雄今年強打醫療觀光，除整合醫院成立平台，昨小港醫院也與高雄餐旅大學簽署首宗產學合作案，讓醫療觀光服務品質更加提升。記者蔡容喬／攝影
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小港機場患者醫美
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