港醫、高餐大簽訂首宗醫療觀光產學合作 規畫觀光遊程

2019-07-16 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市醫療觀光再升級！市立小港醫院與高雄餐旅大學今天簽訂首宗醫療觀光產學合作案，高餐大團隊除以觀光專業協助港醫提升服務品質，也推出結合在地觀光的醫美、健檢等醫療遊程，並為糖尿病等慢性病患設計出國旅遊或出差時的代餐包及檢查餐。

此外，該院在為中風或高齡患者進行咀嚼吞嚥訓練時，也將委託高餐大設計檢查餐點，讓這些插著鼻胃管、平日很少進食的患者，也能感受到食物的口感與美味。

高雄市衛生局醫政科科長莊輝同說，今年3月結合5家醫院推出醫療觀光平台，4個月來透過該平台到醫院接受健檢、醫美及門診的人數增長6%；第二階段預計8月將納入市立大同、小港醫院，義大大昌醫院及中正脊椎骨科等醫院，可望讓醫療觀光人數再度翻倍成長。

小港醫院院長郭昭宏表示，醫療除了解決病人痛苦，提供預防醫學及身心照顧也是很重要任務，目前院方除了提供旅遊門診病患出國使用的旅遊藥包，也在小港機場設護理站，很期待高餐大團隊協助規畫，讓醫院提供更好的醫療觀光品質。