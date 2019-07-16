2019佛光盃籃球賽開打 韓國瑜開球以球會友

2019-07-16 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



由高雄市政府、佛光大學主辦的2019佛光盃大學籃球邀請賽，今天起連續6天在高雄巨蛋體育館開打，來自美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、菲律賓、中國大陸及台灣等男女16支大學籃球代表隊參賽。佛光山星雲大師與高雄市長韓國瑜一同出席開幕典禮，並期許各隊以球會友，歡迎民眾免費索票觀賽。

佛光盃籃球賽開幕典禮，由佛光大學太鼓社以氣勢磅礡的鼓聲撼動全場。韓國瑜表示，星雲大師在佛教事業上的推廣，大家都有目共睹，而星雲大師在教育、體育等各方面的推動也是不遺餘力。佛光盃大學籃球邀請賽從2013年移師高雄，今年已是第7次來到高雄巨蛋，他特別感謝星雲大師能將佛光盃選擇在高雄舉辦，增加高雄能見度，並祝福參加選手能有傑出表現，能打到球也能交到朋友。

星雲大師也簡短的致詞，歡迎大家參與佛光盃籃球賽。賽會結合大高雄與佛光山在地資源，期昐將「佛光盃」打造成為世界大學籃球界盛會。

今年女子組部分，有菲律賓國家大學、日本名古屋學院、加拿大漢博學院、美國北科羅拉多大學、澳洲迪肯大學、大陸華東理工大學、佛光大學、台灣師範大學參賽。男子組有國內UBA勁旅健行科技大學、體育大學、高雄師範大學，外隊有美國南加利福尼亞先鋒大學、紐西蘭奧塔哥大學、菲律賓大學、大陸華僑大學、廈門大學等隊，整體實力相當，賽事精彩可期。男子組200公分以上的7名長人球員，廈門大學就占了5名。