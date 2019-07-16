懸缺7個月金門縣副縣長由黃怡凱接任 今宣誓就職

2019-07-16 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣政府暨所屬機關新任首長聯合佈達交接典禮今天舉行，當中，最受矚目的莫過於懸缺將近7個月的金門縣副縣長今天終於派實，由曾任考試院高普考試司司長與澎湖、金門消防局長的黃怡凱接任，此外，秘書長則由地方盛傳已久的行政院簡任秘書陳朝金接任；縣長楊鎮浯期勉新任主官管有為有守和敢為敢守，大家一起努力，攜手邁向開創新局的目標。

這項佈達儀式今天在縣府多媒體室舉行，楊鎮浯先感謝與肯定原秘書長張忠民，原消防局長楊肅凱，以及原防疫所長莊謙恭原3人，在過去的公職生涯中，對金門所做出的貢獻。

楊鎮浯也表示，副縣長人選尋尋覓覓，外界有很多揣測，但他堅持如未找到理想人選，寧願虛位以待；他說，新任副縣長黃怡凱公職歷練完整，協調能力佳，具有跨域治理相關經歷，是協助他推動縣政的不二人選。

黃怡凱在代表致詞時表示，金門現在正站在一個特殊的時空點，未來將運用產官學民各界力量，充實專業團隊力量，協助縣府和諧中央和地方關係，跨域治理，突破現行法令窠臼，找回金門人的真價值。

新任副縣長黃怡凱，56歲，中山大學公共事務管理研究所碩士畢業，此番是他第三度返金服務，他曾任澎湖縣與金門縣消防局局長、內政部消防署訓練中心主任、災害搶救組組長，考試院考選部參事、總務司長、高普考試司司長。

新任秘書長陳朝金，64歲，海洋大學漁業科學學系碩士畢業，曾任金門縣水產試驗所長、金門縣政府股長、民政局局長、交通旅遊局局長、研考室主任、行政處處長、參議；福建省政府組長及行政院簡任秘書等職務。

新任消防局長翁宗堯，64歲，銘傳大學公共事務管理學系碩士畢業，曾任金門縣警察局巡官、戶籍員、課員、組長、警察所長、刑事警察隊隊長、花蓮港務警察局刑事課課長、本縣警察局戶口課課長、保安警察隊隊長、少年警察隊隊長、警務參及保防科科長等職務。

新任稅務局長翁自保，62歲，銘傳大學管理科學研究所碩士畢業。曾任福建省金門縣政府股長、局長、金門縣水產試驗所所長、自來水廠廠長、畜產試驗所所長、本府建設處處長、參議等職務。另外，還有新任動植物防疫所所長林政道，以及養護工程所所長吳志偉。