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新住民質疑韓國瑜歧視 高市府：從未說過不助印越人民

2019-07-16 17:50聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市長韓國瑜今年6月30日在新竹造勢的時候拿出一份資料，批評中央政府協助印尼越南防治登革熱出力出錢又出經驗，對高雄的登革熱疫情漠不關心。高雄市越南同鄉會、高雄市印尼姐妹會為此有100多人連署罷免韓國瑜，並批韓國瑜有歧視越南、印尼人之嫌。

高雄市新聞局表示，相關議題顯然是被刻意操作扭曲。韓國瑜市長從未說過不要幫助印尼、越南人民，發言當時是希望行政院對自己國家的縣市民眾的登革熱議題也有同等關注，並給予經費補助，何來歧視之有?

高雄市越南同鄉會理事長岑歡瓊說，她和一些姊妹聽到韓國瑜6月30日的說法時，心裡很不舒服，覺得一位市長、一位要參選總統的人不該這樣說，越南和印尼很多人在台灣，也有很多台商在越南、印尼，如果這些人往來越南、印尼、台灣，感染了登革熱，都很不好，台灣防治登革熱有好的經驗幫助鄰近國家，也是很好的事，為什麼韓國瑜要那樣講？

岑歡瓊和印尼姐妹會長陳雪娥等今天代表會員拿著罷免韓國瑜的連署書到民進黨籍高雄市議員林智鴻服務處，請服務處轉交發動罷韓的網路社群。岑歡瓊說，之前已有姊妹寄出連署書了，兩個姊妹團體到今天止約連署了100多份。

高雄市新聞局表示，請相關在台新住民及東協人民不要被分化操弄；韓國瑜重視新住民文化，重視多元文化，而人道防疫議題無國界完全無庸置疑。

高雄市印尼、越南新住民批韓日前談助兩國防治登革熱之事有歧視兩國人民之嫌，因此參與...
高雄市印尼、越南新住民批韓日前談助兩國防治登革熱之事有歧視兩國人民之嫌，因此參與連署罷韓，高市新聞局表示韓國瑜重視多元文化，而人道防疫議題無國界完全無庸置疑。記者楊濡嘉／攝影
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韓國瑜印尼越南
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