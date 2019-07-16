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美濃紅豆 +公館紅棗 雙品牌「棗紅豆」要你唇齒留香

2019-07-16 17:15聯合報 記者王昭月╱即時報導

高雄美濃農會與苗栗公館農會分踞南北客家庄，繼2年前締結姊妹會後，再進一步合推「棗紅豆」系列禮盒，標榜雙品牌、雙重保證，今年中秋節可望攻克國內甜點市場，大發利市。

紅棗養生、紅豆滋補，2大農作物經由專業加工變成高檔精品甜點，今天在高雄市政府鳳山行政中心正式發表。這是高雄美濃農會與苗栗公館農會跨區合作的處女作，系列產品包括「棗紅豆一口香」、「棗紅豆腐酥」，高雄市韓國瑜喜當見證人。

高雄美濃及大寮都產紅豆，產量占全國20％，其中美濃生產的是高雄農改場研發的「高雄9號」紅豆，年產量達2200公噸，產值高達1.8億元，是高雄紅豆主力產區，104年更完成「美濃豆」產地團體商標註冊。紅棗則是是苗栗公館的重要農作物，耕作面積250公頃以上。

這次兩地農會以「紅豆+紅棗」雙品牌新組合，結合客家農村意象的包裝熱情上市，高雄市農業局長吳芳銘笑說，公館和美濃農會2年前結成「親家」，今天第一個孩子終於誕生了。

公館農會總幹事韓鴻恩及美濃農會總幹事鍾清輝表示，苗栗紅棗與美濃紅豆都是有機產品，揉合而成的「棗紅豆」甜點，內餡紅豆和紅棗各佔一半，可以說是雙倍美味。

「一天吃5棗，到老沒煩惱」，高雄市長韓國瑜以順口溜推舉公館紅棗，也不忘盛讚美濃風水寶地生產的紅豆優質，強調雙品牌絕對安心，希望大家多消費。

紅棗在水果中有紅寶石稱譽，苗栗公館地區是大宗產地。記者王昭月／攝影
紅棗在水果中有紅寶石稱譽，苗栗公館地區是大宗產地。記者王昭月／攝影
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高雄美濃農會與苗栗公館農會合推「棗紅豆」系列禮盒，標榜雙品牌、雙重保證，高雄市長...
高雄美濃農會與苗栗公館農會合推「棗紅豆」系列禮盒，標榜雙品牌、雙重保證，高雄市長韓國瑜喜當見證人，大力行銷。記者王昭月／攝影
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苗栗公館農會與高雄美濃農會跨區合作，合力推出「棗紅豆」系列甜點，昨於高雄市政府公...
苗栗公館農會與高雄美濃農會跨區合作，合力推出「棗紅豆」系列甜點，昨於高雄市政府公開上市。記者王昭月／攝影
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高雄美濃生產的是高雄農改場研發的「高雄9號」紅豆，年產量達2200公噸，產值高達...
高雄美濃生產的是高雄農改場研發的「高雄9號」紅豆，年產量達2200公噸，產值高達1.8億元，104年更完成「美濃豆」產地團體商標註冊。記者王昭月／攝影
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美濃高雄市韓國瑜
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