親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

衣服都扯破！高潞‧以用與緋聞已婚主任爆激烈口角

韓國瑜贏了第一戰之後 台灣的命運何去何從？

張忠民卸43年公職 縣長讚敢為敢守真漢子

2019-07-16 16:22中央社 金門縣16日電

金門縣選委會主委張忠民（左）。聯合報記者蔡家蓁／攝影
金門縣選委會主委張忠民（左）。聯合報記者蔡家蓁／攝影
分享

金門縣長楊鎮浯今天盛讚才卸任的前秘書長張忠民是真漢子，感謝張忠民讓他扛住、守住該做的事；期勉縣府人員效法張忠民不只有為有守，更要敢為敢守。

張忠民昨天卸下服務43年的公職，將縣府幕僚長的棒子交給新任秘書長陳朝金。今天張忠民無須出席佈達典禮，但楊鎮浯致詞時花不少篇幅讚揚張忠民。

楊鎮浯說，他最感動是去年就職縣長時，雖知張忠民今年7月屆退，仍動之以情請張忠民再幫忙他半年。張忠民當時說，「縣長，要我跳下來幫你可以，但很多事情你要堅持得住」。

昨晚，縣府歡送張忠民。楊鎮浯告訴張忠民：「秘書長，這半年你希望我扛的，我應該都扛住了。所有我們覺得該做的事情，我們都守住了。」因此，楊鎮浯非常感謝張忠民。

楊鎮浯說，張忠民公職生涯43年最後階段接下秘書長重擔，幾乎每天今日事今日畢；張忠民在縣府人員心目中是一位「漢子」，敢為敢守。其實，有為有守不難，敢為敢守，才是真考驗。

張忠民祖籍雲南，台北工專（台北科大前身）土木工程科畢業；23歲到金門服務，娶了金門女子，成為金門的一分子，很多人不知道他原來是「外省人」。

從金門縣自來水廠技正做起，張忠民歷經水廠課長、廠長，縣府建設（科）局長、秘書、工務處長、地政局長、建設處長等職；也曾任職縣議會。去年12月起任秘書長期間兼任建設處長。43年倏忽而過，他笑說，「退休沒有什麼感想，就是做好每一天，敬業負責」。

但繼而一想，張忠民補充說，欣慰的是公職生涯經歷不少金門轉捩點。初來乍到金門時，普及自來水是第一要務；很慶幸77年他離開水廠時，金門自來水普及率高達99.08%。

隨後調任建設局，張忠民津津樂道當時總統李登輝隔年到金門，指示經建會跨部會整合金門建設，提高金門民眾所得。他往來台北和金門參加11次會議，有幸參與金門包含農業、經濟、交通、社會和工業五大建設的基礎建設工程。

張忠民說，後來中央定調金門觀光發展主軸，促使解除軍管，讓金門81年回到地方自治常態。之後的轉捩點就是近期自大陸引水工程，3次相關工作商談都是由他領軍與對岸商談。

對於如火如荼興建的金門大橋，張忠民也欣慰地說「總不是浮橋了吧」，而且是台灣第一座真正的跨海大橋。教育處人員最近找出一幀當年張忠民在後豐港向李前總統簡報大橋的舊照片，張忠民十分珍惜。

原本張忠民計劃一併辭去金門縣選委會主委職務，但熬不過楊鎮浯請託，決定再幫縣長一次忙，可能要到忙完2020大選，才能真正過他想要的「讀書、過過田園生活」的退休日子。

金門大橋楊鎮浯
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

高雄50層世貿大樓首度舉辦登高賽 號召民眾、癌友響應

2019-07-16 12:39

新北市民到太麻里旅遊掉錢包 大王國中女學生拾獲奉還

2019-07-16 11:20

高市「小黃公車」開進燕巢了

2019-07-15 23:09

力保蘭花王國 品種優勢搶市

2019-07-15 23:07

不只欣賞 蘭花也往身上抹

2019-07-15 23:05

參與式預算 大德里民投票踴躍

2019-07-15 23:00

高雄旗美3區及屏東里港鄉明天停水 約1.5萬戶受影響

2019-07-15 20:27

屏東登上巧克力國際舞台 主辦世界巧克力亞太區賽

2019-07-15 16:43

居民決定執行計畫 旗山大德里民投下「神聖一票」

2019-07-15 13:09

李佳芬農舍主建物遭質疑違建 最快今天下午丈量

2019-07-15 12:02

高雄燕巢區公車小黃 今天幸福上路

2019-07-15 12:01

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

員林大排水道長滿香蕉？前縣長說「想下去摘來吃」

2019-07-15 20:52

基隆整併7戶政所變3所不便民？ 林右昌：不改不行

2019-07-16 13:15

永久效期身障手冊換新證 苗栗再給59人1個月緩衝

2019-07-16 08:59

人質事件有功吳清湖功成身退 警局長贈銅關公表彰貢獻

2019-07-15 20:26

耗時9年 南迴公路拓寬今年底通車

2019-07-16 13:15

突然有10萬元你會做什麼？ 孝行獎得主：一塊錢都不能亂花

2019-07-15 19:14

台南長榮地下道將封閉1年 居民憂交通黑暗期

2019-07-16 14:49

嘉義布袋前代表生前急公好義 自費鋪路身後剩2千元葬禮哀戚

2019-07-16 13:17

李佳芬擬自請建築師丈量農舍 若有違建就拆

2019-07-16 12:32

桃園國寶級書法大師黃羣英辭世 鄭文燦發文悼念

2019-07-15 17:18

瑞典每月補助長輩18萬 侯友宜：台灣仍無法做到

2019-07-15 16:42

台大醫院雲林分院像迷宮 開發室內導航患者不怕迷路了

2019-07-16 13:14

暑期營報名 帶遊《光陰的故事》眷村文化

2019-07-15 23:45

焚風飆高溫 台東擬選3校裝冷氣

2019-07-15 22:57

抗汙…汰換烏賊車 嘉市最高補助3萬

2019-07-15 23:28

新北市民到太麻里旅遊掉錢包 大王國中女學生拾獲奉還

2019-07-16 11:20

金門入夏首次大停電 塔山發電廠油路堵塞惹禍

2019-07-16 13:10

熱壞了？淡水河魚群暴斃 清2.6噸

2019-07-16 00:45

國際獅子會300-C1區總監交接 盧秀燕：一起打拚為台中

2019-07-15 23:27

台中歷任市長傳承建設 大工程陸續完工

2019-07-15 23:47

高雄旗美3區及屏東里港鄉明天停水 約1.5萬戶受影響

2019-07-15 20:27

新竹特教地荒廢 爭設特教資源中心

2019-07-15 23:39

太保花海節明年續辦 農民：太保人的驕傲

2019-07-15 18:03

北市買公保地 首度動用5億容積代金

2019-07-16 00:39

李佳芬雲林農舍違建風波 鄉公所預定19日丈量勘查

2019-07-16 14:30

新店警維護石碇區安寧 嚴格取締違規改裝車輛

2019-07-15 19:19

金門大停電 1萬多戶受影響

2019-07-15 20:22

影／另類婚宿產業 子女幫老爸媽補辦豪華婚禮

2019-07-16 07:52

獨立書店找活路 基隆見書店多元經營書香加咖啡香

2019-07-16 09:51

這個夏令營超清涼！ 親手搓洗愛玉冰涼又好吃

2019-07-16 12:36

九份樂伯二手書店結束營業 愛書人：尋寶地少一處

2019-07-16 09:50

斗南農會外銷好米到澳洲 200家店鋪買得到雲林米

2019-07-16 12:29

外圍環流影響 明後天往返蘭嶼綠島客輪停駛

2019-07-16 11:45

義民廟多年遲未改選 祭典區代表群到竹縣府陳情抗議

2019-07-16 12:04

中市消防局獲「奧斯卡獎」 科技山搜年省130萬元

2019-07-16 11:06

公保地標價以公告現值15%為上限 地主：北市府逼賤賣

2019-07-16 00:34

為免租金補助再被詐領 基市府啟動內控抽查

2019-07-16 13:13

台中「甲后線」鐵馬道 飽覽忘憂谷美景

2019-07-15 23:08

畫家林子欽描繪部落靈魂 族群少女像栩栩如生

2019-07-16 10:40

「忙還被嫌」太保搶救花海節

2019-07-15 23:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top