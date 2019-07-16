張忠民卸43年公職 縣長讚敢為敢守真漢子

2019-07-16 16:22 中央社 金門縣16日電



金門縣選委會主委張忠民（左）。聯合報記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook

金門縣長楊鎮浯今天盛讚才卸任的前秘書長張忠民是真漢子，感謝張忠民讓他扛住、守住該做的事；期勉縣府人員效法張忠民不只有為有守，更要敢為敢守。

張忠民昨天卸下服務43年的公職，將縣府幕僚長的棒子交給新任秘書長陳朝金。今天張忠民無須出席佈達典禮，但楊鎮浯致詞時花不少篇幅讚揚張忠民。

楊鎮浯說，他最感動是去年就職縣長時，雖知張忠民今年7月屆退，仍動之以情請張忠民再幫忙他半年。張忠民當時說，「縣長，要我跳下來幫你可以，但很多事情你要堅持得住」。

昨晚，縣府歡送張忠民。楊鎮浯告訴張忠民：「秘書長，這半年你希望我扛的，我應該都扛住了。所有我們覺得該做的事情，我們都守住了。」因此，楊鎮浯非常感謝張忠民。

楊鎮浯說，張忠民公職生涯43年最後階段接下秘書長重擔，幾乎每天今日事今日畢；張忠民在縣府人員心目中是一位「漢子」，敢為敢守。其實，有為有守不難，敢為敢守，才是真考驗。

張忠民祖籍雲南，台北工專（台北科大前身）土木工程科畢業；23歲到金門服務，娶了金門女子，成為金門的一分子，很多人不知道他原來是「外省人」。

從金門縣自來水廠技正做起，張忠民歷經水廠課長、廠長，縣府建設（科）局長、秘書、工務處長、地政局長、建設處長等職；也曾任職縣議會。去年12月起任秘書長期間兼任建設處長。43年倏忽而過，他笑說，「退休沒有什麼感想，就是做好每一天，敬業負責」。

但繼而一想，張忠民補充說，欣慰的是公職生涯經歷不少金門轉捩點。初來乍到金門時，普及自來水是第一要務；很慶幸77年他離開水廠時，金門自來水普及率高達99.08%。

隨後調任建設局，張忠民津津樂道當時總統李登輝隔年到金門，指示經建會跨部會整合金門建設，提高金門民眾所得。他往來台北和金門參加11次會議，有幸參與金門包含農業、經濟、交通、社會和工業五大建設的基礎建設工程。

張忠民說，後來中央定調金門觀光發展主軸，促使解除軍管，讓金門81年回到地方自治常態。之後的轉捩點就是近期自大陸引水工程，3次相關工作商談都是由他領軍與對岸商談。

對於如火如荼興建的金門大橋，張忠民也欣慰地說「總不是浮橋了吧」，而且是台灣第一座真正的跨海大橋。教育處人員最近找出一幀當年張忠民在後豐港向李前總統簡報大橋的舊照片，張忠民十分珍惜。

原本張忠民計劃一併辭去金門縣選委會主委職務，但熬不過楊鎮浯請託，決定再幫縣長一次忙，可能要到忙完2020大選，才能真正過他想要的「讀書、過過田園生活」的退休日子。