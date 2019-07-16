金門縣新任首長布達 縣長勉敢為敢守

2019-07-16 14:12 中央社 金門縣16日電



金門縣政府暨所屬機關新任首長聯合布達交接典禮今天舉行，縣長楊鎮浯不捨屆退人員，期勉新任主官管有為有守和敢為敢守；他並表示，未來預算將採額度制，讓縣務更有效率。

布達交接典禮在縣府一樓多媒體簡報室舉行。楊鎮浯表示，副縣長人選尋尋覓覓，外界有很多揣測，但他堅持如未找到理想人選，寧願虛位以待；他說，新任副縣長黃怡凱公職歷練完整，協調能力佳，具有跨域治理相關經歷，是協助他推動縣政的不二人選。

新任副縣長黃怡凱，56歲，中山大學公共事務管理研究所碩士畢業，曾任澎湖縣與金門縣消防局局長、內政部消防署訓練中心主任、災害搶救組組長，考試院考選部參事、總務司長和高普考試司司長等。

黃怡凱表示，誠如楊鎮浯所言，金門現在正站在一個特殊的時空點，未來將運用產官學民各界力量，充實專業團隊力量，協助縣府和諧中央和地方關係，跨域治理，突破現行法令窠臼，找回金門人的真價值。

他期許縣府員工以「學習學習再學習、對話對話再對話、服務服務再服務和創新創新再創新」的精神，為金門再創嶄新一頁。

新任縣府秘書長陳朝金，64歲，台灣海洋大學漁業科學學系碩士畢業，曾任金門縣水產試驗所所長、縣府民政局局長、研考室主任、福建省政府組長及行政院簡任秘書等職務。楊鎮浯表示，陳朝金歷任縣府重要主官管職務，以他嫻熟的協調能力，必能勝任幕僚長職務。

楊鎮浯同時表示，除了傳承，縣府也必須改革。他坦言，縣府所做的調整儘管外界議論紛紛，但縣府會堅持走對的路。例如，過往籌編預算無上限，明年度預算將採用額度制，每一單位區別業務的輕重緩急，讓資源更有效率。

新上任首長還有消防局長翁宗堯、稅務局長翁自保、動植物防疫所所長林政道，以及養護工程所所長吳志偉，自今天起就任。原秘書長張忠民、原消防局長楊肅凱和原防疫所所長莊謙恭屆齡退休。