親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不爽美國就滾回祖國？川普大戰「民主黨四人幫」

OL傻把1萬4公款丟碎紙機…劇情逆轉！主管喊請吃大餐

金門縣新任首長布達 縣長勉敢為敢守

2019-07-16 14:12中央社 金門縣16日電

金門縣政府暨所屬機關新任首長聯合布達交接典禮今天舉行，縣長楊鎮浯不捨屆退人員，期勉新任主官管有為有守和敢為敢守；他並表示，未來預算將採額度制，讓縣務更有效率

布達交接典禮在縣府一樓多媒體簡報室舉行。楊鎮浯表示，副縣長人選尋尋覓覓，外界有很多揣測，但他堅持如未找到理想人選，寧願虛位以待；他說，新任副縣長黃怡凱公職歷練完整，協調能力佳，具有跨域治理相關經歷，是協助他推動縣政的不二人選。

新任副縣長黃怡凱，56歲，中山大學公共事務管理研究所碩士畢業，曾任澎湖縣與金門縣消防局局長、內政部消防署訓練中心主任、災害搶救組組長，考試院考選部參事、總務司長和高普考試司司長等。

黃怡凱表示，誠如楊鎮浯所言，金門現在正站在一個特殊的時空點，未來將運用產官學民各界力量，充實專業團隊力量，協助縣府和諧中央和地方關係，跨域治理，突破現行法令窠臼，找回金門人的真價值。

他期許縣府員工以「學習學習再學習、對話對話再對話、服務服務再服務和創新創新再創新」的精神，為金門再創嶄新一頁。

新任縣府秘書長陳朝金，64歲，台灣海洋大學漁業科學學系碩士畢業，曾任金門縣水產試驗所所長、縣府民政局局長、研考室主任、福建省政府組長及行政院簡任秘書等職務。楊鎮浯表示，陳朝金歷任縣府重要主官管職務，以他嫻熟的協調能力，必能勝任幕僚長職務。

楊鎮浯同時表示，除了傳承，縣府也必須改革。他坦言，縣府所做的調整儘管外界議論紛紛，但縣府會堅持走對的路。例如，過往籌編預算無上限，明年度預算將採用額度制，每一單位區別業務的輕重緩急，讓資源更有效率。

新上任首長還有消防局長翁宗堯、稅務局長翁自保、動植物防疫所所長林政道，以及養護工程所所長吳志偉，自今天起就任。原秘書長張忠民、原消防局長楊肅凱和原防疫所所長莊謙恭屆齡退休。

金門楊鎮浯效率
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

高雄50層世貿大樓首度舉辦登高賽 號召民眾、癌友響應

2019-07-16 12:39

新北市民到太麻里旅遊掉錢包 大王國中女學生拾獲奉還

2019-07-16 11:20

高市「小黃公車」開進燕巢了

2019-07-15 23:09

力保蘭花王國 品種優勢搶市

2019-07-15 23:07

不只欣賞 蘭花也往身上抹

2019-07-15 23:05

參與式預算 大德里民投票踴躍

2019-07-15 23:00

高雄旗美3區及屏東里港鄉明天停水 約1.5萬戶受影響

2019-07-15 20:27

屏東登上巧克力國際舞台 主辦世界巧克力亞太區賽

2019-07-15 16:43

居民決定執行計畫 旗山大德里民投下「神聖一票」

2019-07-15 13:09

李佳芬農舍主建物遭質疑違建 最快今天下午丈量

2019-07-15 12:02

高雄燕巢區公車小黃 今天幸福上路

2019-07-15 12:01

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

員林大排水道長滿香蕉？前縣長說「想下去摘來吃」

2019-07-15 20:52

7月17日-9月27日台中來回彰化74線 施工圖秒懂怎麽走

2019-07-15 15:02

人質事件有功吳清湖功成身退 警局長贈銅關公表彰貢獻

2019-07-15 20:26

永久效期身障手冊換新證 苗栗再給59人1個月緩衝

2019-07-16 08:59

基隆整併7戶政所變3所不便民？ 林右昌：不改不行

2019-07-16 13:15

突然有10萬元你會做什麼？ 孝行獎得主：一塊錢都不能亂花

2019-07-15 19:14

雲林縣獎勵回收 廢電風扇回收可參加抽獎

2019-07-15 15:41

讓人感動的山豬肉不是肉！嘉大研究鄒族傳統植物

2019-07-15 15:43

虎尾成立第一支空中保衛隊 無人機隊升空模擬救災壯觀

2019-07-15 16:18

耗時9年 南迴公路拓寬今年底通車

2019-07-16 13:15

桃園國寶級書法大師黃羣英辭世 鄭文燦發文悼念

2019-07-15 17:18

李佳芬擬自請建築師丈量農舍 若有違建就拆

2019-07-16 12:32

瑞典每月補助長輩18萬 侯友宜：台灣仍無法做到

2019-07-15 16:42

嘉義布袋前代表生前急公好義 自費鋪路身後剩2千元葬禮哀戚

2019-07-16 13:17

妨礙安寧案深夜驟降近9成 台南宮廟行動公約奏效

2019-07-15 16:04

暑期營報名 帶遊《光陰的故事》眷村文化

2019-07-15 23:45

抗汙…汰換烏賊車 嘉市最高補助3萬

2019-07-15 23:28

台大醫院雲林分院像迷宮 開發室內導航患者不怕迷路了

2019-07-16 13:14

新北市民到太麻里旅遊掉錢包 大王國中女學生拾獲奉還

2019-07-16 11:20

熱壞了？淡水河魚群暴斃 清2.6噸

2019-07-16 00:45

國際獅子會300-C1區總監交接 盧秀燕：一起打拚為台中

2019-07-15 23:27

高雄旗美3區及屏東里港鄉明天停水 約1.5萬戶受影響

2019-07-15 20:27

台中歷任市長傳承建設 大工程陸續完工

2019-07-15 23:47

新竹特教地荒廢 爭設特教資源中心

2019-07-15 23:39

太保花海節明年續辦 農民：太保人的驕傲

2019-07-15 18:03

新店警維護石碇區安寧 嚴格取締違規改裝車輛

2019-07-15 19:19

北市買公保地 首度動用5億容積代金

2019-07-16 00:39

影／另類婚宿產業 子女幫老爸媽補辦豪華婚禮

2019-07-16 07:52

金門大停電 1萬多戶受影響

2019-07-15 20:22

九份樂伯二手書店結束營業 愛書人：尋寶地少一處

2019-07-16 09:50

焚風飆高溫 台東擬選3校裝冷氣

2019-07-15 22:57

獨立書店找活路 基隆見書店多元經營書香加咖啡香

2019-07-16 09:51

金門入夏首次大停電 塔山發電廠油路堵塞惹禍

2019-07-16 13:10

這個夏令營超清涼！ 親手搓洗愛玉冰涼又好吃

2019-07-16 12:36

公保地標價以公告現值15%為上限 地主：北市府逼賤賣

2019-07-16 00:34

外圍環流影響 明後天往返蘭嶼綠島客輪停駛

2019-07-16 11:45

中市消防局獲「奧斯卡獎」 科技山搜年省130萬元

2019-07-16 11:06

慈濟基金會推動庫存布再造 展現「綠實力」

2019-07-15 15:19

台中「甲后線」鐵馬道 飽覽忘憂谷美景

2019-07-15 23:08

「忙還被嫌」太保搶救花海節

2019-07-15 23:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top