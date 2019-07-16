金門入夏首次大停電 塔山發電廠油路堵塞惹禍

2019-07-16 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門昨天傍晚因塔山電廠系統發生故障，造成近1萬3000戶停電，主要停電區域有金城、金寧，另外金湖與金沙地區也有不少地方傳出停電，台電也漏夜努力搶修，到今天凌晨2點多才全面恢復正常供電。

台電金門區營業處表示，上午有針對供電量等數據，重新作分析評估，並通知「用電3大戶」金酒、昇恆昌、台開，必要時要請他們自行啟用發電機，希望不要再發生停電的狀況。

台電塔山電廠2組發電機昨天晚間7時發生故障，造成大金門四鄉鎮部分區域的停電，由於是無預警且當時正值用餐時刻，引起不少民眾抱怨，民眾紛紛拿起電話向1999投訴，台電的服務電話更是滿線。

這起金門入夏以來發生的首場大停電，造成民眾很多生活上的不便，幾乎臉書呈現「洗版」的狀態，有民眾上臉書反映，最可怕的是停電又遇上手機沒電；也有人說，因為沒電，大家都跑到戶外的空地散步聊天，好像重溫兒時的農村時光。

台電金門區營業處表示，昨晚工程人員全力進行搶修，各區陸續恢復供電，其中靠近慈湖、古寧頭一帶的地區，到凌晨2點多才恢復供電，是最晚「來電」；此外，台電最先搶修民生供電，金酒公司有自備發電機，也是到2點多才恢復正常供電。

台電金門區營業處長楊崇和指出，塔山電廠6號、8號發電機組發生故障而「跳機」，導致大金門四鄉鎮局部區域的停電，停電原因由塔山發電廠調查，研判應是油路發生堵塞而惹的禍。