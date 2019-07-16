高雄50層世貿大樓首度舉辦登高賽 號召民眾、癌友響應

2019-07-16 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



一場高樓室內垂直馬拉松競賽，將於9月29日首度在高雄50層世貿大樓登場，挑戰從地下1樓至第50層樓，總階數1234階的耐力賽。有別於過往登高賽事，此次還增設挑戰強度更高的「重裝組」，參賽者須負重12公斤，與地心引力對抗。

這場賽事由高雄多元運動發展協會與台灣癌症基金會共同舉辦，除鼓勵已完成治療的癌友參加，也結合公益，為南部癌症弱勢家庭的就醫照護經費募款，協助病友穩定就醫、邁向康復。報名自即日起至8月12日止，報名請上活動咖網站。

抗癌勇士林尚宣5年前罹患舌癌末期後，曾花23天跑步環台，今天他出席活動記者會，展現一身健美體態，他說，自己罹癌前就有路跑習慣，抗癌期間一度從80公斤瘦到40幾公斤，有時連躺在床上也不想動，但他並未放棄運動習慣，精神好時就去慢跑，如今體重已回復到77公斤。

林商宣表示，罹患癌症後，會覺得活一天、算一天，但沒有好的體力就無法對抗癌症，身邊好多癌友治療半年、一年就撐不下去離開，「但靠著運動轉提對病痛的注意力，我活下來了！」他鼓勵癌症患者只要有體力，就不要放棄運動，自己也會報名參加此次登高賽。