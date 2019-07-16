親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

義大利抓新納粹：繳獲「空對空飛彈」與跨國軍火黑市

郭台銘落敗後戰不戰？原來內部鷹派大咖是他們

高雄50層世貿大樓首度舉辦登高賽 號召民眾、癌友響應

2019-07-16 12:39聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

一場高樓室內垂直馬拉松競賽，將於9月29日首度在高雄50層世貿大樓登場，挑戰從地下1樓至第50層樓，總階數1234階的耐力賽。有別於過往登高賽事，此次還增設挑戰強度更高的「重裝組」，參賽者須負重12公斤，與地心引力對抗。

這場賽事由高雄多元運動發展協會與台灣癌症基金會共同舉辦，除鼓勵已完成治療的癌友參加，也結合公益，為南部癌症弱勢家庭的就醫照護經費募款，協助病友穩定就醫、邁向康復。報名自即日起至8月12日止，報名請上活動咖網站。

抗癌勇士林尚宣5年前罹患舌癌末期後，曾花23天跑步環台，今天他出席活動記者會，展現一身健美體態，他說，自己罹癌前就有路跑習慣，抗癌期間一度從80公斤瘦到40幾公斤，有時連躺在床上也不想動，但他並未放棄運動習慣，精神好時就去慢跑，如今體重已回復到77公斤。

林商宣表示，罹患癌症後，會覺得活一天、算一天，但沒有好的體力就無法對抗癌症，身邊好多癌友治療半年、一年就撐不下去離開，「但靠著運動轉提對病痛的注意力，我活下來了！」他鼓勵癌症患者只要有體力，就不要放棄運動，自己也會報名參加此次登高賽。

台灣癌症基金會表示，規律運動有助於預防癌症發生，世界衛生組織指出，21到25%的乳癌及大腸癌、27%糖尿病與30%的缺血性心臟病，是因身體活動不足造成；許多人不愛運動除了沒時間、也怕熱，室內垂直馬拉松賽不怕風吹日曬，適合高雄民眾參加，還有機會贏得獎金。

高雄長谷世貿將於9月29日首度舉辦50樓室內垂直馬拉松賽，即日起報名，參賽者除挑...
高雄長谷世貿將於9月29日首度舉辦50樓室內垂直馬拉松賽，即日起報名，參賽者除挑戰總階數1234階耐力賽，也做公益幫助癌症弱勢家庭。記者蔡容喬／攝影
分享
高雄長谷世貿將於9月29日首度舉辦50樓室內垂直馬拉松賽，即日起報名，參賽者除挑...
高雄長谷世貿將於9月29日首度舉辦50樓室內垂直馬拉松賽，即日起報名，參賽者除挑戰總階數1234階耐力賽，也做公益幫助癌症弱勢家庭。記者蔡容喬／攝影
分享
抗癌勇士林尚宣罹癌後體重一度掉到原本一半，只剩40幾公斤，靠著持續路跑運動，如今...
抗癌勇士林尚宣罹癌後體重一度掉到原本一半，只剩40幾公斤，靠著持續路跑運動，如今已逐漸回到77公斤，更練出一身健美體態。記者蔡容喬／攝影
分享

癌症抗癌
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

金門入夏首次大停電 塔山發電廠油路堵塞惹禍

2019-07-16 13:10

新北市民到太麻里旅遊掉錢包 大王國中女學生拾獲奉還

2019-07-16 11:20

高市「小黃公車」開進燕巢了

2019-07-15 23:09

力保蘭花王國 品種優勢搶市

2019-07-15 23:07

不只欣賞 蘭花也往身上抹

2019-07-15 23:05

參與式預算 大德里民投票踴躍

2019-07-15 23:00

高雄旗美3區及屏東里港鄉明天停水 約1.5萬戶受影響

2019-07-15 20:27

屏東登上巧克力國際舞台 主辦世界巧克力亞太區賽

2019-07-15 16:43

居民決定執行計畫 旗山大德里民投下「神聖一票」

2019-07-15 13:09

李佳芬農舍主建物遭質疑違建 最快今天下午丈量

2019-07-15 12:02

高雄燕巢區公車小黃 今天幸福上路

2019-07-15 12:01

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

員林大排水道長滿香蕉？前縣長說「想下去摘來吃」

2019-07-15 20:52

7月17日-9月27日台中來回彰化74線 施工圖秒懂怎麽走

2019-07-15 15:02

人質事件有功吳清湖功成身退 警局長贈銅關公表彰貢獻

2019-07-15 20:26

永久效期身障手冊換新證 苗栗再給59人1個月緩衝

2019-07-16 08:59

突然有10萬元你會做什麼？ 孝行獎得主：一塊錢都不能亂花

2019-07-15 19:14

雲林縣獎勵回收 廢電風扇回收可參加抽獎

2019-07-15 15:41

讓人感動的山豬肉不是肉！嘉大研究鄒族傳統植物

2019-07-15 15:43

虎尾成立第一支空中保衛隊 無人機隊升空模擬救災壯觀

2019-07-15 16:18

台中豐富專案動了！定位運動產業園區加碼運動中心

2019-07-15 14:21

KAWS獨家公仔中軟展出 粉絲小豬出席剪綵

2019-07-15 14:20

桃園國寶級書法大師黃羣英辭世 鄭文燦發文悼念

2019-07-15 17:18

瑞典每月補助長輩18萬 侯友宜：台灣仍無法做到

2019-07-15 16:42

妨礙安寧案深夜驟降近9成 台南宮廟行動公約奏效

2019-07-15 16:04

李佳芬擬自請建築師丈量農舍 若有違建就拆

2019-07-16 12:32

抗汙…汰換烏賊車 嘉市最高補助3萬

2019-07-15 23:28

暑期營報名 帶遊《光陰的故事》眷村文化

2019-07-15 23:45

熱壞了？淡水河魚群暴斃 清2.6噸

2019-07-16 00:45

竹北高鐵特區特教用地淪荒地？ 社福團體：盼活用

2019-07-15 14:17

國際獅子會300-C1區總監交接 盧秀燕：一起打拚為台中

2019-07-15 23:27

高雄旗美3區及屏東里港鄉明天停水 約1.5萬戶受影響

2019-07-15 20:27

雲嘉南最高 嘉義市汰換電動機車補助3萬

2019-07-15 14:19

台中歷任市長傳承建設 大工程陸續完工

2019-07-15 23:47

新竹特教地荒廢 爭設特教資源中心

2019-07-15 23:39

太保花海節明年續辦 農民：太保人的驕傲

2019-07-15 18:03

新北市民到太麻里旅遊掉錢包 大王國中女學生拾獲奉還

2019-07-16 11:20

新店警維護石碇區安寧 嚴格取締違規改裝車輛

2019-07-15 19:19

金門大停電 1萬多戶受影響

2019-07-15 20:22

影／另類婚宿產業 子女幫老爸媽補辦豪華婚禮

2019-07-16 07:52

北市買公保地 首度動用5億容積代金

2019-07-16 00:39

九份樂伯二手書店結束營業 愛書人：尋寶地少一處

2019-07-16 09:50

獨立書店找活路 基隆見書店多元經營書香加咖啡香

2019-07-16 09:51

公保地標價以公告現值15%為上限 地主：北市府逼賤賣

2019-07-16 00:34

「諸葛四郎」客語版登場 來苗栗巨蛋一起救公主

2019-07-15 14:18

預立醫療需自費？ 北市聯醫今起推重症弱勢身障免費諮詢

2019-07-15 14:18

慈濟基金會推動庫存布再造 展現「綠實力」

2019-07-15 15:19

台中「甲后線」鐵馬道 飽覽忘憂谷美景

2019-07-15 23:08

「忙還被嫌」太保搶救花海節

2019-07-15 23:17

中市消防局獲「奧斯卡獎」 科技山搜年省130萬元

2019-07-16 11:06

躺吊床享受閱讀時光 新北市圖樹林分館成遛小孩好去處

2019-07-15 15:02

廢墟終要重生 瑞三選煤廠開修復說明會

2019-07-15 18:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top