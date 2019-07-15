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台灣設計展屏東10月登場 徵展現屏東能量文創設計商品

2019-07-15 19:19聯合報 記者潘欣中╱即時報導

2019台灣設計展今年10月首度在屏東登場，屏東縣文化處以台灣最南端的「超級南－超級南方，非常台灣」為主題，從特色產業、文化教育、觀光與社福等面向，為用設計翻轉地域思維；為讓全台灣再次看見屏東的能量，文化處今天舉辦「超級南×設計選物－2019台灣設計展賣店選物徵件說明會」，徵選具創意、能展現屏東設計力的設計或文創商品，徵件期間至8月8日止，獲選者將代表屏東縣進駐台灣設計展設計選物店販售。

2019台灣設計展期自10 月5日至10月20 日，展場規劃以1+3呈現，主展區為台糖縣民公園（原台糖紙漿廠），衛星展區包含屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區、屏東美術館；屏東縣民公園、台糖紙漿廠的主展場，除了以特色產業、文化觀光、社會福利3大議題為核心，透過設計思考轉化公眾議題，主展館內也將設置設計賣店，作為屏東縣設計產業的展示櫥窗，販售屏東的設計力。

文化處長吳明榮說，設計賣店除了作為工藝、產品、時尚、視覺傳達等文創業者前進主流市場的橋接育成平台，辦理「2019台灣設計展設計賣店選物徵件」活動，期待藉由徵件徵選出具創意、能展現屏東設計力的設計商品，或將屏東文化記憶轉化成文化創意的商品。

他說，賣店選物徵件期待提高屏東縣設計產業的曝光度，除了提供民眾更多元化的藝文生活、達到活化館舍的目的，更期待能扶持地方設計產業發展，達成永續營運的多贏目標；獲選商品將代表屏東縣進駐2019台灣設計展設計選物店販售，並於設計展手冊專文介紹，縣府也將透過系列線上線下活動，強力行銷獲選商品。

2019台灣設計展今年10月首度在屏東登場，屏東縣文化處徵選具創意、能展現屏東設...
2019台灣設計展今年10月首度在屏東登場，屏東縣文化處徵選具創意、能展現屏東設計力的設計或文創商品。圖／文化處提供
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