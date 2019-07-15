綠營市議員力挺罷韓 高市煎餅業者做公益

2019-07-15 18:46 中央社 高雄15日電



高雄市「罷韓」煎餅店成媒體焦點，房東拒再出租攤位給「廣德家」，所幸有善心店家及綠營市議員提供服務處讓業者繼續做生意，也兼從事公益，讓業者感受社會處處有溫情。

原本位於鹽埕區的廣德家煎餅店，因不支持「高雄觀光日」提供挺韓民眾折扣，還宣告要將每份新台幣70元的香蕉煎餅賣給當天有國旗元素的民眾每份1000元，有韓粉誤闖並辱罵店家及表態挺罷韓行動的民眾，而成了媒體焦點。

新聞事件延燒後，因為民眾政治立場不同，房東為免爭議拒再出租攤位給廣德家做生意。張老闆一時找不到店面，陸續受邀到反韓店家或市議員服務處做煎餅，尤其還有民眾陸續認購煎餅相挺。

繼時代力量市議員黃捷提供服務處做煎餅之後，張老闆今天在民進黨市議員黃文益服務處做煎餅，一早有民眾排隊拿號碼牌，以行動挺老闆罷韓的堅持。

黃文益說，今天100份煎餅全部被認購一空，民眾可以直接領取煎餅，現場放置撲滿由民眾自由捐助，所得全部捐給家扶中心，讓社會處處有溫情。

張老闆告訴中央社記者，相對要「溜之大吉」的市長韓國瑜，他的罷韓行動雖然遭霸凌，仍堅定以對。雖然房東拒絕出租攤位，張老闆感受到民眾的溫暖，還有綠營市議員伸出援手，讓他看到台灣人的勇敢。據了解，陸續已有多名市議員要提供服務處給廣德家做煎餅。