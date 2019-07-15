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歷史大劇「傀儡花」劇照公開 2排灣青年彷如走出歷史

2019-07-15 18:01聯合報 記者潘欣中╱即時報導

公視籌拍的旗艦歷史大劇「傀儡花」，將於8月在屏東正式開拍，官方公佈首波主角演員，其中飾演關鍵人物的斯卡羅族群大股頭「卓杞篤」由泰武國小主任查馬克擔任，排灣族現代藝術工作者雷斌飾演二股頭「伊沙」，2位要角都是屏東在地部落知名人物，更具說服力。

屏東縣長潘孟安說「傀儡花」的歷史背景出自1867年發生在恆春半島的「羅妹號事件」，導演曹瑞原為忠實呈現，主場景全在屏東實地拍攝，縣府去年初投入協拍，包括跋山涉水陪同勘景、租用場地搭設場景等行政事宜，尤其涉及許多法令相關規定，光是需要協調墾管處、國產署、林務局、林試所、畜試所等，和縣府內外機關、縣警局、學校、各地鄉鎮公所就超過20個單位。

因劇中需要大量的素人演員，縣府還協助劇組辦理5場演員海選面試，地方也熱心幫忙招募甄選作業，各項繁文細節歷時年餘，終於要正式開拍，潘孟安形容「縣府也像是母親般期待孩子誕生」，希望再現磅礡史詩，未來播出叫好又叫座。

「傀儡花」改編自陳耀昌「台灣文學獎」金典獎長篇同名小說，故事以1867年「羅妹號事件」為主題，描述琅𤩝十八社大股頭卓杞篤和法裔美國駐廈門領事李仙得簽訂「南岬之盟」的歷史事件，其中排灣族的查馬克・法拉屋樂及雷斌・金碌兒，分別飾演斯卡羅族群大股頭「卓杞篤」及二股頭「伊沙」，2位演員都是由曹瑞原導演親自拜訪邀約演出，

原住民處長伍麗華說，曹導演希望「能拍出原住民對天對地敬虔的靈魂」，原民處開出推薦人選名單，劇組逐一拜訪而慧眼獨到看中查馬克和雷斌；2人熟悉排灣族語和文化，又是教育界和藝術工作者出身，文化底蘊深厚，舉手投足自然流露氣質，官方劇照一公開，活脫脫就像是劇中人物走出歷史。

查馬克除了帶領知名的泰武國小古謠隊，目前還擔任學校主任，校務繁重；雷斌除了文化教職以外，本身也是非常優秀的排灣黑陶藝術家，起初兩人有些猶豫抽不開身，經劇組與縣府跨局處協調，勸說鼓勵藉由戲劇引導大家正確認識原住民歷史，兩人皆願意成就這齣歷史大劇，令人感動，而劇組目前也持續在屏東入鄉入村舉辦角色試鏡，預計還會有在地的部落人士參演重要角色。

傳播暨國際事務處表示，縣府資源雖然不足，但一直非常重視影視產業，由專人負責影視協拍提供行政服務，解決許多拍攝團隊困擾，多年來已協助近百劇組在屏東完成拍攝工作，包括奧斯卡導演李安「少年pi的奇幻漂流」及國片「陣頭」、「破風」、「健忘村」等，透過影像讓屏東之美登上螢幕、耀上國際，「傀儡花」預計2020年播出。

公視籌拍的旗艦歷史大劇「傀儡花」，屏東泰武國小主任查馬克飾演斯卡羅族群大股頭「卓...
公視籌拍的旗艦歷史大劇「傀儡花」，屏東泰武國小主任查馬克飾演斯卡羅族群大股頭「卓杞篤」。圖／縣府提供
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公視籌拍的旗艦歷史大劇「傀儡花」，排灣族現代藝術工作者雷斌飾演二股頭「伊沙」。圖...
公視籌拍的旗艦歷史大劇「傀儡花」，排灣族現代藝術工作者雷斌飾演二股頭「伊沙」。圖／縣府提供
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