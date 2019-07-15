屏東登上巧克力國際舞台 主辦世界巧克力亞太區賽

2019-07-15 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣的可可種植面積居全國之冠，為了與國際接軌，縣府爭取到2019世界巧克力大獎賽（簡稱ICA）亞太區域競賽主辦權，今天邀請可可產業各產、官、學人士與ICA巧克力大賽主席馬汀Martin Christy共同舉行視訊記者會，宣告啟動競賽；縣長潘孟安表示，台灣可可產業在世界舞台已嶄露頭角，希望藉國際賽舞台塑造「可可在屏東，屏東有可可」新形象。

潘孟安說，創始於2012年的世界巧克力大賽，全球分美洲區、亞太區、比利時、法國、英國等10幾個區域評選，區域代表選出後再進行全球決賽，是目前涵蓋地區最廣的巧克力比賽，也是業界公認規模最大、可信度最高的賽事；縣府長期推行可可產業發展，取得2019世界巧克力大獎亞太區競賽的主辦權，並與客家委員會、行政院農業委員會水土保持局共同辦理，推動可可產業，希望引領在地產業邁向國際化。

他說，屏東縣的可可產業已形成完整產業鏈，同時具備栽培、加工及銷售能力，近年來常有農民或巧克力業者在國際賽事屢創佳績；世界巧克力大賽亞太地區的競賽選擇在屏東辦理，可見屏東可可已走入國際市場，希望塑造「可可在屏東，屏東有可可」新形象，吸引國際觀光人潮，帶動農業觀光產業的蓬勃發展，「屏東縣客庄可可產業跨域推廣所」打造完成後，將可有效整合可可各類商品、農特產與生態教育展覽園區，透過多元經營模式，全面提升屏東可可旅遊品質，帶動周邊經濟效益。