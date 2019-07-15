中秋節返鄉趣 台金航線機票15日開訂

2019-07-15 15:37 中央社 金門縣15日電



9月13日到15日是今年中秋節假期，台灣和金門管制航線為9月12日到16日，今天開始受理訂位。3家航空公司共將提供超過500架次運能，逾5萬個機位，務求滿足疏運需求。

為了協助離島居民在中秋節連假期順利返鄉，遠東、立榮和華信都從今天上午9時起開放預訂9月12日到16日期間的機位。

遠航在台金航線運能提供130架次，1萬4940個機位；立榮252架次、2萬1516座位，其中包括金門飛澎湖航線。至於華信，則是提供124架次，有1萬856席。航空公司提醒旅客必須在期限內完成開票，並表示會視後續需求狀況，適時增班。

金門縣政府則是提醒民眾，這次秋節連假尖峰時段是9月12日到14日台灣出發往金門方向，以及14日到16日金門出發回台灣方向；尖峰時段的機票都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，如因故無法搭乘原訂航班時，務必在航班起飛前通知航空公司取消訂位，並到原開票處依原機票規定辦理退票，維護自身權益。

航空公司除了官網與訂位中心同步開放訂位外，民眾還可利用超商通路訂位購票，或者下載各航空公司APP即時訂位購票，並查詢航班訊息。

另外，遠航則是配合打算「請2天休5天」的旅客，在官網開放「桃園-新潟」、「桃園-濟州」、「桃園-峴港」、「松山─太原」、「松山/高雄─福州」、「松山/桃園─合肥」、「高雄─廈門」等國際與兩岸航線的線上訂位，歡迎旅客多加利用。