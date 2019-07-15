高雄環保志工群英會比拚創意與凝聚力 傳達環保理念

2019-07-15 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市環保局14日在鳳新高中舉辦「108年全國環保志（義）工群英會-高雄市初賽」，經激烈競賽，分別由「環保啦啦隊」-鳥松志工協會、「環保金頭腦」-環境教育志工輔導團、「環境保衛戰」-仁武烏林里、「資源分類王」-北鳳山如意環保志工隊獲得優勝。

環保局表示，優勝隊伍將於今年10月26日代表高雄市，參加環保署舉辦的全國環保志（義）工群英會總決賽，爭取最高榮譽。

今年共有49支環保志工隊、756名環保志工參賽，參加人數為歷年最多，各參賽隊伍無不卯足全力發揮創意，將環保知識和觀念融入競賽活動中，並利用回收物製作表演的裝飾物及道具，配合舞曲和團隊口號，傳達環保理念。

「環保金頭腦」考驗團隊凝聚力，以接力問答的團體戰方式進行，讓參賽者加深環境保護觀念；「環境保衛戰」以16宮格方式，正確答題先連成一線的隊伍勝出，過程刺激，增添不少趣味性。

「資源分類王」則是環保志工最熟悉、也最拿手的競賽項目，除導入環保議題、環境知識外，也增進志工團隊觀摩及合作精神，現場掌聲及加油聲不斷，歡笑聲也此起彼落。

環保局表示，高雄市環保志工有2萬7354人，他們長期協助社區環境維護改造及河川巡守、國土