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漢神巨蛋開店慶提倡綠動生活 邀消費者體驗藍染手作DIY

2019-07-15 00:02聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

漢神巨蛋今年開店慶暑假檔期，從綠動生活、減塑生活及城市生活的角度出發，舉辦「愛地球的探險生活」三部曲，邀消費者一起守護土地和環境。

首先登場的「綠動文化 藍染手作DIY」昨天邀5樓 FREE專櫃講師分享藍染小知識與美濃文化，教大家藍染實作技巧。藍染是由天然染泥合成無汙染的大染缸，製作過程不會增加環境負擔，藉此活動了解純手工藍染的技藝。

漢神巨蛋每年開店慶持續推出綠能環保主題，發現高雄是擁有多種樣貌的亮點城市，其中美濃地區更是藍染文化的重鎮，可惜隨著工業革命及化學染料發明，手工染業逐漸消失，其實台灣原住民的紋面、先民的青布衣和客家的藍衫，各個都與藍染文化息息相關，希望藉由活動將古老文化的價值永續傳承。

講師說明美濃文化，分享展示作品，再運用簡單的材料─方巾、橡皮筋及冰棒木片，帶領學員將素材綑綁於方巾上，浸入添加染泥的大水桶裡，等待數分鐘後將方巾擰乾攤開，就完成了獨特的藍染作品，大家對於絢麗的花色驚呼連連，紛紛拿出手機拍照留念。

漢神巨蛋今夏還有系列活動，即日起到7月21日的綠動時尚夏日農來聚，邀16家台灣擁有產銷履歷驗證或有機驗證的農產品，鼓勵消費者支持台灣在地有機蔬果雜糧；並與高雄市環保局合作環保能量車，7月18日到7月21日持回收物品，可兌換環保洗衣精。

藍染是由天然染泥合成無汙染的大染缸，製作過程不會增加環境負擔，學員可藉此活動了解...
藍染是由天然染泥合成無汙染的大染缸，製作過程不會增加環境負擔，學員可藉此活動了解純手工藍染的技藝。圖／漢神巨蛋提供
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「綠動文化 藍染手作DIY」邀5樓 FREE專櫃講師分享藍染小知識與美濃文化，教...
「綠動文化 藍染手作DIY」邀5樓 FREE專櫃講師分享藍染小知識與美濃文化，教大家藍染實作技巧，大人、小孩都玩得很開心。圖／漢神巨蛋提供
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藍染美濃原住民

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