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韓國瑜今天神隱一天 原來是考慮這個

2019-07-14 23:56聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市韓國瑜今晚決定明天北上參加國民黨總統初選民調結果公布會，據了解，之所以一直猶豫到晚上九點多才決定，主要是考慮是否要參加黑米祭，最後和跟荗林的唐惠美議員連絡好，韓答應她說下次有活動一定要參加，韓國瑜才放心的決定北上。

面對民調公布結果，韓國瑜雖說平常心，但不少關心他的朋友一整天都在探詢，不知韓是否要北上，國民黨中央也很關心。韓直到晚上9點30分才做最後決定，主要是考量是否要參加高雄市黑米祭。

據了解，之前，原本就沒有安排韓市長來參加多納黑米祭，只是剛巧市長三個原住民區的區政會議輪排在茂林農會，基於在同個時間舉行會議跟黑米祭，地方區長才請市長辦公室看能不能邀市長，會議結束後也順道來參加多納黑米祭。

高雄市長韓瑜國原定明天參加黑米祭，但是一切都安排好後，黨中央總統初選民調的的日期後來排定宣布，卡在同時重要的初選開票及黑米祭就這樣撞期，高雄市政府在上周五宣布周二的市政會議仍在市政府舉辦。

韓國瑜晚上也透露， 已經跟荗林的唐議員連絡好，唐說下次有活動市長一定要參加，韓已同意。韓說，族人理解他明天上午必須去中央黨部召開記者會，但族人也希望下次韓一定要去茂林。

高雄茂林多納部落黑米祭湧入大量遊客，定點展演吸引遊客駐足觀看。記者徐白櫻／翻攝
高雄茂林多納部落黑米祭湧入大量遊客，定點展演吸引遊客駐足觀看。記者徐白櫻／翻攝
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韓國瑜高雄市民調

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