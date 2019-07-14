中山大學「DNA急智王應用競賽」 鼓勵參賽者跨域學習

2019-07-14 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



中山大學7月12日至14日舉辦首屆「DNA急智王應用競賽」，機電系教授程啓正擔任計畫主持人，帶著中山學生一同籌辦，以「多元、創意、好玩」為籌備基礎，希望參賽同學以開放心胸迎接挑戰，學習跨領域的知識。

不同於單一領域的數學競賽、物理競賽，「DNA急智王應用競賽」整合文學、地理學、史學、化學等不同領域內涵。程啓正說，每位學生專長都不一樣，也並非都在紙筆考試，競賽包含跨領域、實作關卡，讓同學發揮想像力，了解學習不是只為了考試，還能運用在日常生活中。

「人生貴在體驗！」來自高雄女中的極致王團隊認為，「腦筋急轉彎」很有趣，這幾天活動也很好玩，經過這幾天的活動，他們學習到團隊精神，比賽中要能冷靜應對，且不要死腦筋。如果有下一屆，還會想要來參加。

台南一中「賴皮砲不要賴皮」團隊的參賽理由，則是「不用報名費，還可以拿獎金！」為獲得好成績，他們賽前做足準備，上網瀏覽最新時事、背下化學元素週期表，甚至把金曲獎獎項都記下來，經過縝密準備，終於拿下高中組第二名的殊榮。