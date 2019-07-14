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中山大學「DNA急智王應用競賽」 鼓勵參賽者跨域學習

2019-07-14 23:01聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

中山大學7月12日至14日舉辦首屆「DNA急智王應用競賽」，機電系教授程啓正擔任計畫主持人，帶著中山學生一同籌辦，以「多元、創意、好玩」為籌備基礎，希望參賽同學以開放心胸迎接挑戰，學習跨領域的知識。

不同於單一領域的數學競賽、物理競賽，「DNA急智王應用競賽」整合文學、地理學、史學、化學等不同領域內涵。程啓正說，每位學生專長都不一樣，也並非都在紙筆考試，競賽包含跨領域、實作關卡，讓同學發揮想像力，了解學習不是只為了考試，還能運用在日常生活中。

「人生貴在體驗！」來自高雄女中的極致王團隊認為，「腦筋急轉彎」很有趣，這幾天活動也很好玩，經過這幾天的活動，他們學習到團隊精神，比賽中要能冷靜應對，且不要死腦筋。如果有下一屆，還會想要來參加。

台南一中「賴皮砲不要賴皮」團隊的參賽理由，則是「不用報名費，還可以拿獎金！」為獲得好成績，他們賽前做足準備，上網瀏覽最新時事、背下化學元素週期表，甚至把金曲獎獎項都記下來，經過縝密準備，終於拿下高中組第二名的殊榮。

對於沒有得獎的隊伍，程啓正也說「競賽輸贏很重要，但不是唯一」，中山學生們在籌辦過程中發現，「學機械常常要SOP，一二三四按步驟進行，但其他科系的夥伴可能是一三二四。」中山大學機電系的總召陳泳至也認為，團隊合作的過程會激發創意，讓自己的視野更加開闊。

中山大學舉辦首屆「DNA急智王應用競賽」，機電系教授程啓正擔任計畫主持人，以「多...
中山大學舉辦首屆「DNA急智王應用競賽」，機電系教授程啓正擔任計畫主持人，以「多元、創意、好玩」出發，鼓勵參賽同學學習跨領域的知識。圖／中山大學機電系提供
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中山大學舉辦首屆「DNA急智王應用競賽」，機電系教授程啓正擔任計畫主持人，以「多...
中山大學舉辦首屆「DNA急智王應用競賽」，機電系教授程啓正擔任計畫主持人，以「多元、創意、好玩」出發，鼓勵參賽同學學習跨領域的知識。圖／中山大學機電系提供
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