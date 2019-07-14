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高育仁家族老宅被破壞 意外讓家族爭產內幕曝光

有的讀書免錢還包營養午餐 屏東縣地方福利怎差那麼多

2019-07-14 19:32聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東縣有33鄉鎮市，最近有家長在幫孩子選學區時才發現各鄉鎮福利差很大，在屏東生一個孩子，生育津貼竟然有多達30個版本，連就學福利也有差，有的鄉鎮國中小免學費，有的則是國中小教室裝冷氣，家長抱怨：「大家繳的稅都一樣，為什麼福利竟然差那麼多」？縣府無奈表示，鄉鎮公所財政自主，大家財源條件不一樣，有的還是競選政見，縣府也無從干預。

屏東縣里港鄉拜砂石疏浚之賜，鄉內福利之好早讓人羨慕，鄉長徐國銘說，現在里港鄉除了生育津貼3萬起跳外，鄉內國中小學生讀書免學雜費、營養午餐，代表會最近還通過，一個月要補助全鄉國中小學生至少4瓶牛奶（或豆漿），另外全鄉還免收垃圾費，光是零零總總的福利支出，一年就要近5千萬元。

再說高樹鄉，高樹鄉長王樹圍也說，鄉內的福利一級棒，生育津貼一樣3萬起跳，學生的書籍費、營養午餐加水果費全包了，今年還要開始為班班裝冷氣，另外連敬老金也有，今年起鄉內65歲以上老人每人可領1500元，80歲以上還可領3000元，從出生到老，他覺得高樹鄉的福利「不輸人」。

但有些鄉鎮的福利就難以相比，有家長就發現同樣是屏東縣，各鄉鎮的福利居然差這麼多，除了鄉鎮差別外，還有六都與非六都的福利又有差，不僅「一縣多制」、甚至「一國多制」，有家長在選校時才深感「愈比愈不服氣」。

縣府表示，如果是法定補助，各縣市的標準都一樣，但是如果是非法定補助，財源是由各地自籌，六都與非六都縣市、或是各鄉鎮間確實會有一些不一樣，由於各單位財源自主，縣府也無從置喙。

為了刺激人口成長，屏東縣有多達卅鄉鎮市有生育津貼，屏東縣政府也加強托育設施。圖／...
為了刺激人口成長，屏東縣有多達卅鄉鎮市有生育津貼，屏東縣政府也加強托育設施。圖／本報資料照
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各地福利不同，屏東縣有的鄉鎮國中小教室已是全面裝冷氣，有的只有部分學校才有，讓家...
各地福利不同，屏東縣有的鄉鎮國中小教室已是全面裝冷氣，有的只有部分學校才有，讓家長在選校時很傷腦筋。圖／本報資料照
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生育屏東縣營養午餐
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