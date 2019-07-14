有的讀書免錢還包營養午餐 屏東縣地方福利怎差那麼多

2019-07-14 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣有33鄉鎮市，最近有家長在幫孩子選學區時才發現各鄉鎮福利差很大，在屏東生一個孩子，生育津貼竟然有多達30個版本，連就學福利也有差，有的鄉鎮國中小免學費，有的則是國中小教室裝冷氣，家長抱怨：「大家繳的稅都一樣，為什麼福利竟然差那麼多」？縣府無奈表示，鄉鎮公所財政自主，大家財源條件不一樣，有的還是競選政見，縣府也無從干預。

屏東縣里港鄉拜砂石疏浚之賜，鄉內福利之好早讓人羨慕，鄉長徐國銘說，現在里港鄉除了生育津貼3萬起跳外，鄉內國中小學生讀書免學雜費、營養午餐，代表會最近還通過，一個月要補助全鄉國中小學生至少4瓶牛奶（或豆漿），另外全鄉還免收垃圾費，光是零零總總的福利支出，一年就要近5千萬元。

再說高樹鄉，高樹鄉長王樹圍也說，鄉內的福利一級棒，生育津貼一樣3萬起跳，學生的書籍費、營養午餐加水果費全包了，今年還要開始為班班裝冷氣，另外連敬老金也有，今年起鄉內65歲以上老人每人可領1500元，80歲以上還可領3000元，從出生到老，他覺得高樹鄉的福利「不輸人」。

但有些鄉鎮的福利就難以相比，有家長就發現同樣是屏東縣，各鄉鎮的福利居然差這麼多，除了鄉鎮差別外，還有六都與非六都的福利又有差，不僅「一縣多制」、甚至「一國多制」，有家長在選校時才深感「愈比愈不服氣」。