澎湖熱浪逼人 連3天飆33度紫外線危險級

2019-07-14 18:31 中央社 澎湖縣14日電



受到太平洋高壓影響，澎湖地區一連3天高溫都達攝氏33度以上，加上海面折射，更加熱烘烘，紫外線更高達14級紫色的危險級。

澎湖氣象站今天表示，澎湖一連3天白天陽光強烈，馬公地區在下午1時至2時前後都觀測到高溫33.1度，今天下午2時20分許還高達33.2度，紫外線也都高達紫色的14級。

澎湖氣象站表示，一連3天都是高溫33度以上，但還未達民國69年7月26日創下的攝氏36.7度最高紀錄；近期氣溫可能還會再飆高，民眾外出時要補充水分、小心中暑，並準備防曬品以防曬傷。