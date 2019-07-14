影╱小米甜甜圈超夯！他再做30公斤超大甜甜圈

2019-07-14 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



結合原住民特色作物的小米甜甜圈，愈來愈受歡迎，原來創始人是來自屏東縣霧台鄉的麥順英，年輕時就到外地學做麵包的他，以部落食材結合都市人喜歡的甜甜圈，於是開發了小米甜甜圈，沒有想到大受歡迎，今天下午他還在屏東市千禧公園製作直徑150公分、重達30公斤的超大甜甜圈，與外界分享甜甜圈的喜悅。

今天下午的部落農特產品義賣暨甜甜圈活動是由屏東縣社區童軍發展協會主辦，理事長李燕妹除了支持部落美食外，活動所得的10%也將捐給三地門少女城，繼續傳愛下去。

61歲的麥順英是霧台鄉魯凱族人，16歲就外出打拚，如今在北部已擁有自己的麵包店，他說，原住民利用小米做各種食物，為什麼不能做成甜甜圈呢？於是5年前他開始研發適合的比例，果然讓甜甜圈更有部落味，如今在全台經他技術指導的小米甜甜圈就有將近百攤，而在屏東至少有20攤，各種口味都深受消費者喜愛。

今天下午麥順英再度帶著他的團隊在市區的活動現場，當場做起重達30公斤的甜甜圈，光是揉麵、油炸就超過2小時的時間，尤其超大的油炸鍋一擺出來，果然氣勢十足。

他說一般甜甜圈就和麵包差不多，但是小米甜甜圈更重口感，有的咬起來就像吃麻糬一般有嚼勁，另有南瓜、脆皮及紅藜等口味，消費者選擇更多樣。