馬祖夏季漁汛期 白帶魚豐收

2019-07-14 17:23 中央社 馬祖14日電



馬祖漁村定置網今天開始今年第一網，北竿有漁民兩張定置網捕獲數百斤白帶魚，平均體型都在3指幅寬，漁民說，接下來幾天潮水轉大，捕獲量可能還會更多。

馬祖夏季漁汛期主要為洄游季節性魚類，多為白帶魚、白鯧、刺鯧、鯷仔。漁民說，這種洄游性的魚類體型隨潮水不一樣、數量也不穩定，接下來會越來越大隻，每斤價格從新台幣50元至80元不等。

夏秋季節是定置網最重要漁汛期，馬祖因河海交界，海水鹽度適中，白帶魚肥美鮮甜。