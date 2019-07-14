疑有人假冒防疫人員 屏縣府籲防範同時全面防疫

2019-07-14 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



面對高雄市登革熱疫情來勢洶洶，屏東縣政府及各鄉鎮市公所莫不動員戒備，但最近卻傳出潮州民眾發現疑似有歹徒假冒防疫人員，謊稱要做登革熱檢查試圖強行闖入民宅。屏東縣衛生局今天特別說明，登革熱監測人員執行勤務時，一定會穿著制服並配戴識別證供民眾辨識，如民眾發現可疑情況，可撥打衛生局防疫專線08-7388999求證或請警員協助釐清，避免上當受騙。

衛生局表示，屏東縣登革熱監測防治工作全年不間斷，平日監測人員2人一組進行孳生源查核，事先會向住戶表明身分並主動示出識別證，未經住戶同意不會進入屋內巡查，屋內巡查重點為冰箱底盤、飲水機接水盤、烘碗機接水盤…等易積水之容器，其他隱私物品如抽屜、櫥櫃等非孳生源孳生場所絕不會任意查看。

衛生局說，如果發生疫情需進行強制入屋查核或噴藥作為，也一定會事先張貼通知單，並有村里長及員警到場陪同執行相關防疫工作。

日前在屏東縣潮州地區有民眾上網反應，疑有不明人士假冒防疫人員企圖強闖民宅，警方立刻介入了解，雖沒有發現可疑人士，不過衛生局呼籲民眾還是要提高警覺，防疫人員一定會著制服並配戴識別證。

衛生局也說，連日大雨，民眾在降雨過後應儘速清除居家環境的積水容器，並留意天溝、排水溝是否淤積並疏通，避免病媒蚊孳生。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史。