疑有人假冒防疫人員 屏縣府籲防範同時全面防疫
面對高雄市登革熱疫情來勢洶洶，屏東縣政府及各鄉鎮市公所莫不動員戒備，但最近卻傳出潮州民眾發現疑似有歹徒假冒防疫人員，謊稱要做登革熱檢查試圖強行闖入民宅。屏東縣衛生局今天特別說明，登革熱監測人員執行勤務時，一定會穿著制服並配戴識別證供民眾辨識，如民眾發現可疑情況，可撥打衛生局防疫專線08-7388999求證或請警員協助釐清，避免上當受騙。
衛生局表示，屏東縣登革熱監測防治工作全年不間斷，平日監測人員2人一組進行孳生源查核，事先會向住戶表明身分並主動示出識別證，未經住戶同意不會進入屋內巡查，屋內巡查重點為冰箱底盤、飲水機接水盤、烘碗機接水盤…等易積水之容器，其他隱私物品如抽屜、櫥櫃等非孳生源孳生場所絕不會任意查看。
衛生局說，如果發生疫情需進行強制入屋查核或噴藥作為，也一定會事先張貼通知單，並有村里長及員警到場陪同執行相關防疫工作。
日前在屏東縣潮州地區有民眾上網反應，疑有不明人士假冒防疫人員企圖強闖民宅，警方立刻介入了解，雖沒有發現可疑人士，不過衛生局呼籲民眾還是要提高警覺，防疫人員一定會著制服並配戴識別證。
衛生局也說，連日大雨，民眾在降雨過後應儘速清除居家環境的積水容器，並留意天溝、排水溝是否淤積並疏通，避免病媒蚊孳生。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史。
有關登革熱最新疫情及各項資訊可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）或撥打免費防疫專線 1922 洽詢及屏東縣政府衛生局網站登革熱專區或防疫專線 08-7388999查詢。
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