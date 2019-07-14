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反送中／沙田大遊行起步 湧現黑衣人流喊「撤回惡法」

多納黑米祭登場 韓國瑜「放鳥」風波反而帶來人潮

2019-07-14 15:52聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

茂林多納部落黑米祭今、明兩天舉辦，第一天活動內容是趣味闖關活動，今年因高雄市韓國瑜是否出席鬧得沸沸揚揚，外界「放鳥」（閩南語，臨時缺席之意）之說也讓黑米祭活動能見度增高，大量遊客湧入山上參與活動。

茂林區公所指出，多納部落一年中主要有二個重要祭典，7月15日塔布斯（Tabesengane）祭，因黑小米（semavane）神話獲得盛名；另一活動則是11月份的達巴嘎饒望（Tapakadrawane）。

高雄市長韓瑜國原定明天參加黑米祭，因國民黨總統民調初選結果即將公布因素，明日行程未定，此變動讓部落族人相當失望，「放鳥」黑米祭之說引起外界關注。族人說，今天天氣很熱，可能受韓市長新聞影響，人潮比往年多。

茂林公所指出，黑米祭活動一連舉辦兩天，今天是黑米文化闖關活動，遊客可參與編織花環、串小米、射箭、琉璃串飾、製作獵物陷阱等項目，不少人報名體驗。

多納部落第14代頭目羅善於今年5月病故，將由長女羅馨接任。族人說，這次黑米祭是部落頭目羅善離世後的第一次黑米祭，特別懷念羅在世時的幽默主持作風。茂林公所指出，今晚黑米祭晚會，在地教會將舉辦追思祈福儀式，並將部落薪火傳遞給第15代頭目羅馨，象徵部落精神繼續傳承下去。

黑米闖關項目之一，獵人教導小朋友製作獵物陷阱。記者徐白櫻／翻攝
黑米闖關項目之一，獵人教導小朋友製作獵物陷阱。記者徐白櫻／翻攝
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遊客學習原住民射箭技巧。記者徐白櫻／翻攝
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黑米闖關項目，多納部落婦女傳授串珠技巧。記者徐白櫻／翻攝
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茂林多納部落湧入大量遊客，定點展演吸引遊客駐足觀看。記者徐白櫻／翻攝
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高雄市韓國瑜
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