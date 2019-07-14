多納黑米祭登場 韓國瑜「放鳥」風波反而帶來人潮

2019-07-14 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



茂林多納部落黑米祭今、明兩天舉辦，第一天活動內容是趣味闖關活動，今年因高雄市長韓國瑜是否出席鬧得沸沸揚揚，外界「放鳥」（閩南語，臨時缺席之意）之說也讓黑米祭活動能見度增高，大量遊客湧入山上參與活動。

茂林區公所指出，多納部落一年中主要有二個重要祭典，7月15日塔布斯（Tabesengane）祭，因黑小米（semavane）神話獲得盛名；另一活動則是11月份的達巴嘎饒望（Tapakadrawane）。

高雄市長韓瑜國原定明天參加黑米祭，因國民黨總統民調初選結果即將公布因素，明日行程未定，此變動讓部落族人相當失望，「放鳥」黑米祭之說引起外界關注。族人說，今天天氣很熱，可能受韓市長新聞影響，人潮比往年多。

茂林公所指出，黑米祭活動一連舉辦兩天，今天是黑米文化闖關活動，遊客可參與編織花環、串小米、射箭、琉璃串飾、製作獵物陷阱等項目，不少人報名體驗。