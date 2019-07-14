金門的公部門大禹 養公所嚴防淹水針對水溝加強清疏

2019-07-14 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



每年的7、8月最容易「中風颱」，金門有不少路段，幾乎每逢大雨必淹，金門縣養工所持續扮演公部門的「大禹」角色，今年「有備而來」，除了進行定期自主檢查主要道路排水溝淤積外，也針對以往易淹水區段水溝、側溝、洩水孔加強巡檢排除雜物，希望豪雨來時，不會再有宣洩不及的情況發生。

金門縣養工所表示，為維持主要道路水溝的正常排水，針對轄區內水溝均定期派員檢查水流情形及淤積程度，如發現有淤積達到清淤標準情況均即派員清疏；易淹水地區部分，在防汛期間也排程巡檢、清疏。轄管主要道路水溝清淤截至今日止，已清淤達6288平方公尺。

包括伯玉路、環島北路、沙青路、頂林路、寧湖路、頂林路、西海路、黃海路、桃園路、環島西路、環島南路及環島東路等路段，全長計約12200公尺，目前正持續派工清淤中，以嚴防現在的極端氣候，避免釀災。

養工所也提及，目前他們主要的業務是道路平整與水溝清淤，今年相較往年較精進於道路路面預計施作頂林路(古寧頭拱門至古寧國小路口)及瓊徑路(成功T字路口至與伯玉路交接處)，合計全長約1公里，更於明年提高預算每年施作三條較損壞道路之路段。