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金廈泳渡熱鬧登場 兩岸四地選手參賽

2019-07-14 14:03中央社 金門縣14日電

金門廈門海域泳渡14日在烈嶼鄉雙口海岸出發，兩岸四地選手參賽，分梯奮力向前游，中途在檳榔嶼交棒隊友游到終點椰風寨。比賽結果，男女子組冠軍都由大陸選手抱走。

台灣游泳好友卓承齊和卓沛齊兄弟與隊友曾楷文、廖梓丞，分別拿下男子A組第2、3名。

搶灘料羅灣和金廈海域泳渡是金門年度夏日盛會，今年分別邁入第17屆和第10年，依照往例，兩項活動分別在兩天一前一後舉行。昨天率先登場搶灘料羅灣因海象惡劣取消，令人擔心今天的金廈海泳能否如期舉行。

大會評估風險小組召集人、金門縣教育處長羅德水宣布海象符合比賽要求，金廈長泳因而如期登場。在縣長楊鎮浯和廈門市政府辦公廳副主任王庭亮等人鳴槍下，選手奮力向前游。

楊鎮浯致詞時表示，競賽以安全為第一考量，今天豔陽高照，相信大家心裡的大石頭都放下來了。他說，金廈泳渡走過9個年頭，今年邁向一個新的10年；金廈水域從過去的國共對峙，到現在為來來往往，遊客交織，各式交通載具川流不息；其中，最具代表性的就是大家在這裡見證的金廈泳渡。

金廈泳渡全長7000公尺，每年輪流由金門或廈門出發，2人一組，各游3500公尺，在中線檳榔嶼交捧隊友游向終點。今年共有台港澳陸174名選手參賽。

楊鎮浯表示，金廈泳渡來自台港澳陸的選手都經過嚴格挑選，能夠在這個水域參賽的選手，才是真正頂尖的選手。

此外，楊鎮浯表示，金門擁有特殊的戰地遺跡、閩南僑鄉文化和生態環境，希望藉由這項賽事讓更多的人看到金門、領略金門的美好。他同時表示，廈門是金門的好鄰居，雙方要繼續朝向互補合作方向發展。

金門廈門楊鎮浯
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