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飢餓三十營友確診流感 活動提早結束送走萬名參加者

2019-07-13 23:15聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

台灣世界展望會今天在高雄巨蛋體育館展開的第30屆飢餓三十飢餓勇士大會師 ，因有參...
台灣世界展望會今天在高雄巨蛋體育館展開的第30屆飢餓三十飢餓勇士大會師 ，因有參加的營友發燒經確診為流感，提早結束活動並從今晚起安排參加者陸續返家。圖（參加營友宣誓挑戰飢餓30小時）／台灣世界展望會提供
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台灣世界展望會今天在高雄巨蛋體育館展開的第30屆飢餓三十飢餓勇士大會師 ，晚間有幾位營友出現發燒症狀，經現場醫療團隊第一時間診斷並送醫，確診為流感，世界展望會為了參加者的健康與安全，決定提前結束大會師活動，展望會從今晚起安排參加的1萬多人陸續返家。

展望會表示，決定提早結束這一次飢餓30大會師的同時，立即採取以下措施保護參加者健康與安全，盡力降低流感疫情對每位營友的影響：

1. 盡速購買口罩發給今晚留宿的營友們，並布達若是小隊中發現有營友發燒，立刻通知大會，現場醫療團隊的醫師會為該小隊及鄰近小隊的每位隊員量體溫，做好疫情管控。

2. 大會將所有的桶裝水換成瓶裝水，減少交互傳染的機率。

3. 家住高雄、自行報到且滿18歲的營友，可自行決定是否離營返家；若決定離營，即辦理離營手續返家。

4. 明（14）日早晨，展望會將陸續以專車送高雄市以外的營友返家。

5. 參與本屆飢餓勇士大會師的營友仍會發給飢餓證書，以鼓勵挑戰飢餓體驗的決心。

6. 原訂第二天未能進行的活動，展望會會評估並思考是否擇期舉辦，會公告在展望會官網及facebook粉絲專頁。

大會主席、台灣世界展望會會長王偉華表示，提前結束活動並非容易的決定，適逢第30屆飢餓三十，實在希望活動能繼續舉辦。但更看重大家的健康，因此忍痛做出提前結束活動的決定，期待未來仍有機會與飢餓勇士們相見。

第30屆飢餓三十飢餓勇士大會師今（13日）中午12時於高雄巨蛋體育館展開，由台灣世界展望會和高雄市政府聯合主辦、富邦金控協辦，萬名來自全台各地的飢餓勇士挑戰30小時不吃固體食物，並透過小組討論、互動問答等寓教於樂的活動，了解身處戰火、天災、糧荒中最脆弱兒童的生存景況，進而反思並規劃屬於每位營友的「飢餓觀點」，讓飢餓體驗落實為關懷世界的行動。

發燒飢餓三十流感
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