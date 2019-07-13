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金防部指揮官三度回金門服務 今會楊鎮浯盼創造雙贏

2019-07-13 23:06聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

本月初才接任金防部指揮官的賀政，今日前往金門縣政府拜會縣長楊鎮浯，雙方就年度各項操演，聯合災防以及地方重大紀念、民俗與藝文活動等工作推展，進行意見交流，尤其10月底適逢古寧頭戰役70週年紀念，賀政也提出，盼縣府能大力支持；楊鎮浯允諾將全力提供協助。

三度重回金門服務，賀政覺得與金門相當有緣，情感深厚，他也提及，離開金門數年，看到金門現今發展蓬勃，深感欣慰。他也主動提及，日前縣府協助促成，金門醫院與國軍簽署的合作備忘錄，嘉惠金門籍官兵體檢服務，讓官兵不用在為了體檢，舟車勞頓。

有鑒於八二三戰役61週年即將到來，10月底又適逢古寧頭戰役70週年紀念，以及大膽戰役明年滿70年，軍方預計規劃系列活動，賀政也提到，期盼縣府能大力支持，讓活動能圓滿舉辦。

楊鎮浯表示，這幾場戰役，對金門有特殊的意義，支持軍方辦相關的活動，讓國人能夠記得這幾場戰役，是由無數的國軍弟兄犧牲奉獻，他也允諾將提供必要協助，期待軍民永遠是一家，共同創造雙贏。楊鎮浯今天也致贈1瓶八二三紀念酒給賀政，他特別介紹，這瓶酒的瓶身畫有荷花，代表「以荷入瓶」，具有和平意涵。

賀政近期馬不停蹄展開拜會行程，今天的拜會行程由政戰主任劉強華陪同，此外，日前兩人也到大膽島視導守備部隊戰備整備情形與生活設施，聽取任務簡報並了解大膽島環境。賀政還率官兵同遊島上相關歷史文物並到北安寺上香，為部隊祈福，臨別前在碼頭與官兵合影，並頒贈加菜金慰勉官兵戍守辛勞。

新任金防部指揮官賀政（左）今日拜會縣長楊鎮浯（右）雙方就年度各項操演，聯合災防以...
新任金防部指揮官賀政（左）今日拜會縣長楊鎮浯（右）雙方就年度各項操演，聯合災防以及地方重大紀念、民俗與藝文活動等工作推展，進行意見交流。圖／金防部提拱
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新任金防部指揮官賀政（右）今日前往金門縣政府拜會縣長楊鎮浯（左），楊鎮浯致贈他1...
新任金防部指揮官賀政（右）今日前往金門縣政府拜會縣長楊鎮浯（左），楊鎮浯致贈他1瓶「以荷入瓶」的八二三紀念酒。圖／金防部提拱
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金門楊鎮浯國軍
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