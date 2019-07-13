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10年前莫拉克重創…南橫梅山→天池 拚明年3月通車

2019-07-13 23:13聯合報 記者王昭月／高雄報導

南橫公路梅山到天池段，明年初即將通車。圖為梅山明隧道。 圖／聯合報系資料照片
南橫公路梅山到天池段，明年初即將通車。圖為梅山明隧道。 圖／聯合報系資料照片
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10年前，莫拉克風災造成南橫公路梅山口以西至台東縣埡口以東40公里路段流失坍方，歷經公路總局高雄甲仙工務段與台東關山工務段協力搶修，至明年3月底，封閉長達3000多個日子的梅山口至天池路段可望通車，民眾殷盼不已。

南橫公路開通近47年，全長212公里，卻因莫拉克風災重創，梅山口至向陽路段柔腸寸斷，也阻斷高雄、台東兩地通行長達10年。過去走南橫到台東，行經天池，可欣賞群山環繞的勝景，可惜南橫美景隨著天災肆虐，也隨之掩沒。

莫拉克災後，公路總局投入修建南橫公路，其中梅山口到天池路段，遭土石壓毀的梅山明隧道已投入5.62億元進行隧道復建及上邊坡保護，可望明年2月完成隧道延長工程之後，3月起，南橫通車路段即可向前再延伸到天池。

公路總局甲仙工務段表示，從天池到台東向陽，還有處路基流失300公尺的大崩坍，另被沖毀的武雄橋、雪峰橋，路基也流失340公尺，加上災後形成的向陽大崩壁，都是工程必須克服的重點。如果天候配合，工程進度可再推進。

由於南橫梅山口到台東埡口一帶封閉，南部往東部的車輛均需走臨海的南迴公路，不少想到花東旅遊的民眾苦嘆，以前走南橫可以直通東部，現在從高雄至台東，走南迴得繞路一大圈。

南橫公路10年前因莫拉克颱風摧殘，整條路柔腸寸斷，從高雄市桃源區梅山山莊一直到台...
南橫公路10年前因莫拉克颱風摧殘，整條路柔腸寸斷，從高雄市桃源區梅山山莊一直到台東縣向陽山區，道路中斷至今。但其中梅山口至天池路段最快明三月可開放通行，至於天池至台東段的埡口何時搶通，則考驗工程人員，x處為天池至埡口路段。 示意供製圖參考，製圖／羅紹平
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