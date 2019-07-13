時力募款餐會黃捷唱到破音 林于凱跳到氣喘如牛

2019-07-13 21:57 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



時代力量高雄黨部今天晚上 舉辦募款餐會，席開34桌，立委黃國昌、徐永明、時代力量基隆市議員陳薇仲、彰化縣議員吳韋達、雲林縣議員廖郁賢都出席相挺。時力高雄市議員林于凱、黃捷向高雄支持者一直以來的支持表達謝意外， 唱壓軸又彈吉他，最後一把從大學就陪伴她的吉他，居然拍賣到5萬元。

時代力量副秘書長魯柏君表示，今天代替黨主席邱顯智出席，致上最高的謝意，因為有大家的支持，時代力量高雄黨部才能在高雄茁壯，也很開心在高雄黨部主委陳惠敏的努力之下，時代力量成功把林于凱、黃捷送進高雄市議會，為高雄市民喉舌，接下來陳惠敏將代表時代力量參選鳳山立委，請大家繼續支持。

時代力量高雄黨部主委陳惠敏呼應魯柏君，向台下詢問「林于凱、黃捷在議會的表現，大家滿不滿意？」獲得台下支持者熱烈掌聲回應。

陳惠敏表示，非常感謝所有高雄支持者從2016年開始就出錢出力，一直相挺，雖然小黨資源不多，可是在大家一起努力之下，林于凱、黃捷成功當選，接下來會繼續努力爭取高雄市民支持，爭取進入立法院，從高雄市民、台灣人民權益的角度出發問政。

立委黃國昌表示，時代力量也許還無法取得行政權、無法直接「做給大家看」，但現階段最重要的任務，就是把一個一個真正講是非、說道理、真正要為台灣實踐公益的人送到議會跟立法院。

黃國昌接著說，2020年最重要的目標，就是在台灣的國會建立一股足以監督、制衡的關鍵力量，這股力量可以幫助過去國會該做卻還沒做的任務，盡快完成補齊。

最後林于凱和助理跳舞，林于凱選舉時騎的單車，他說，當年買一萬元，最近又重新整理花了5千元，最後以2萬3000元拍賣出去。