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全國水產創意烘焙競賽 5小時製作3樣適合長輩的點心

2019-07-13 18:49聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄科技大學今天舉辦2019全國水產創意烘焙競賽「友善銀髮、點滴在心」，為使年長者常食用的點心具有良好的咀嚼性以及豐富的營養性，競賽以水產為基礎結合點心並以「小分量、一次性食用」為主軸，來自全國的8支隊伍競技。最後由大成中學選手吳福強、沈尚宥，以作品「想･食」勇奪金牌。

高科大與美國小麥協會、井富油脂企業公司、洽發企業公司，今天在楠梓校區水產食品科學系實習大樓舉辦2019全國水產創意烘焙競賽決賽。以水產品結合烘焙，並以「小分量、一次性食用」為目的，開發滿足銀髮族的營養素需求，並兼具口感、功能與美觀的美味食品。

高科大楠梓校區綜合業務處處長蔡美玲表示，學校致力提供創新、創業的平台，藉由實作讓學生的創意萌芽，進而將其創意實際商品化。近年來消費者愈來愈重視食品安全健康，台灣逐漸邁入「高齡化」社會，為使年長者常食用的點心也具有良好的咀嚼性以及豐富的營養性，因而發想這次活動。

高科大水食系主任林家民指出，學校在培育學生實務知能與技術時，同時可充分發揮大學社會責任，促進產學相互交流。水食品系助理教授侯智耀指出，競賽以水產品為基礎結合點心，開發健康與質感兼具的食品，除滿足銀髮族對於營養需求外，更維持口感與美觀，而非制式的補充營養保健食品

每支隊伍必須於5小時內完成「鹹派」、「蛋糕」及「創意下午茶點心」3項產品，考驗選手完成色香味成品，並須進行整體擺飾及裝盤。最後由大成中學選手吳福強、沈尚宥，以作品「想･食」勇奪金牌及1萬5000元獎金；銀牌則由高科大選手程佳萱、賴怡如，作品「亞特蘭提斯」拿下；銅牌獎落慈幼工商選手鍾偉成、王嘉鳳，作品為「鮮魚人生」。

2019全國水產創意烘焙競賽在高科大舉行。記者徐如宜／攝影
2019全國水產創意烘焙競賽在高科大舉行。記者徐如宜／攝影
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2019全國水產創意烘焙競賽在高科大舉行，參賽選手必須於5小時內完成3樣作品。記...
2019全國水產創意烘焙競賽在高科大舉行，參賽選手必須於5小時內完成3樣作品。記者徐如宜／攝影
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銀髮族保健食品
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