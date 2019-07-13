屏東眷村舊好勝市集登場 懷舊美麗旗袍爭奇鬥妍

2019-07-13 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



保留原眷村態樣、軟體面注入新元素的屏東市勝利星村創意生活園區，首場「舊好勝市集」今天下午在大樹冊店與永勝巷弄熱鬧登場，除了音樂演出和創意市集，並以戶外展覽形式將珍貴眷村老物和歷史文獻資料呈現遊客面前，用時代回憶喚醒人們心中的美好記憶；遊客呼朋引伴走進老眷村，感受一屋一瓦懷舊氣息和新舊文化交替的魅力。

位於屏東市青島街兩側的勝利新村，去年正名為「勝利星村創意生活園區V.I.P Zone」，形塑專屬於勝利星村的生活風格，今年首場市集活動「舊好勝」是以懷舊為發想，並取自台語發音「揪好玩」的涵義，希望以多元文物展覽、音樂表演、美食和融入現代的文創產業，讓眷村文化更貼近日常生活。

屏北地區連日豪大雨今天下午放晴，吸引上千民眾扶老攜幼到現場聆聽音樂、逛市集、回憶或感受眷村的風情文化；活動由金曲歌手嚴詠能團長領銜的打狗亂歌團開場炒熱氣氛，巷弄攤商區紛紛祭出各種好玩有趣的活動或優惠；因市集活動主打懷舊風，不少在眷村長大的女性換上媽媽或自己訂製的旗袍到場，還有媽媽帶著小女兒以母女旗袍裝亮相。