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屏東眷村舊好勝市集登場 懷舊美麗旗袍爭奇鬥妍

2019-07-13 18:32聯合報 記者潘欣中╱即時報導

保留原眷村態樣、軟體面注入新元素的屏東市勝利星村創意生活園區，首場「舊好勝市集」今天下午在大樹冊店與永勝巷弄熱鬧登場，除了音樂演出和創意市集，並以戶外展覽形式將珍貴眷村老物和歷史文獻資料呈現遊客面前，用時代回憶喚醒人們心中的美好記憶；遊客呼朋引伴走進老眷村，感受一屋一瓦懷舊氣息和新舊文化交替的魅力。

位於屏東市青島街兩側的勝利新村，去年正名為「勝利星村創意生活園區V.I.P Zone」，形塑專屬於勝利星村的生活風格，今年首場市集活動「舊好勝」是以懷舊為發想，並取自台語發音「揪好玩」的涵義，希望以多元文物展覽、音樂表演、美食和融入現代的文創產業，讓眷村文化更貼近日常生活。

屏北地區連日豪大雨今天下午放晴，吸引上千民眾扶老攜幼到現場聆聽音樂、逛市集、回憶或感受眷村的風情文化；活動由金曲歌手嚴詠能團長領銜的打狗亂歌團開場炒熱氣氛，巷弄攤商區紛紛祭出各種好玩有趣的活動或優惠；因市集活動主打懷舊風，不少在眷村長大的女性換上媽媽或自己訂製的旗袍到場，還有媽媽帶著小女兒以母女旗袍裝亮相。

這次展出的珍貴眷村老物和歷史文獻資料，除了多位將軍資料外，遊客也爭睹「鄧麗君的童年照」，根據老眷戶口述：「大樹冊店後側曾是當時婦聯會所在，鄧麗君常常跟隨父母在此登台表演，那時她才11歲，小小年紀一點也不怯場，已具備明星風采」；現場也展出日治時期留下的珍貴TR磚和舊門窗等眷村文物，與園區日式建築共同見證時代的美麗與滄桑。

屏東市勝利星村創意生活園區首場「舊好勝市集」今天下午在大樹冊店與永勝巷弄熱鬧登場...
屏東市勝利星村創意生活園區首場「舊好勝市集」今天下午在大樹冊店與永勝巷弄熱鬧登場，因走懷舊風，有年輕媽媽帶著小女兒以母女旗袍裝到場。圖／勝利星村創意生活園區提供
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屏東市勝利星村創意生活園區首場「舊好勝市集」今天下午在大樹冊店與永勝巷弄熱鬧登場...
屏東市勝利星村創意生活園區首場「舊好勝市集」今天下午在大樹冊店與永勝巷弄熱鬧登場，因走懷舊風，不少女性換上媽媽或自己訂製的旗袍到場。圖／勝利星村創意生活園區提供
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眷村
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