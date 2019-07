高雄市美術班聯展暨創意徵集展 分享孩子的異想世界

2019-07-13 聯合報 記者徐如宜╱即時報導



2019高雄瘋藝夏系列活動「108年高雄美術班聯展與創意徵集展」,今天起至7月23日在高雄市文化中心至高館展出。創意徵集展出的25幅作品以「高雄創意、美感生活」為題,從孩子們的視角發現高雄各角落的故事,另外還利用石頭、樹葉、吸管、麻繩、廣告紙與棉花等有趣的複合媒材創作。

高雄市教育局長吳榕峯頒獎表揚傑出學生,鳳西國小三年級學童艾芯以英語導覽自己的作品「怪物Monster」,六年級學生郭芃青導覽「原舞曲The Beauty and Pageantry of Aboriginal Dance and Song」,林園高中國中部學生蘇泳馨、周晏丞也全程以英語導覽,展現國中、小學生的創意與外語能力。

高雄市立美術班共有鳳西國小、林園國小、七賢國小、屏山國小、嘉興國中、壽山國中、鼓山高中、五甲國中、屏山國小、鳳山國中、三民國中、前鎮高中、旗山國中、林園高中國中部等14所。吳榕峯期待藉由本次展覽平台,鼓勵孩子用心觀察高雄這座城市,也激勵所有熱愛藝術創作的孩子,只要願意創作,很多機會能將自己的藝術能量帶進藝術殿堂,充分展現及分享創造力。

鳳西國小五年級學生宋羽筑的作品「蚊子納命來」,用可愛、詼諧與三D立體畫風,提醒大家掃除孳生源,杜絕登革熱的危害,拿下高雄市美術班聯展平面設計類比賽的第三名。

「每個人心中都有一個巨大的怪物,但是我們要勇敢面對,才能打敗。」學童艾芯,用彩色筆丶水彩畫出心中可怕的「怪物」。她1歲時跟著爸爸媽媽從土庫曼來到高雄工作定居,母親珍妮目前還是中山大學人力資源管理研究所博士班學生;在家爸爸教他講英文,媽媽教他講俄羅斯語,加上中文,她至少會三種以上的語言。