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高雄市美術班聯展暨創意徵集展 分享孩子的異想世界

2019-07-13 17:56聯合報 記者徐如宜╱即時報導

2019高雄瘋藝夏系列活動「108年高雄美術班聯展與創意徵集展」，今天起至7月23日在高雄市文化中心至高館展出。創意徵集展出的25幅作品以「高雄創意、美感生活」為題，從孩子們的視角發現高雄各角落的故事，另外還利用石頭、樹葉、吸管、麻繩、廣告紙與棉花等有趣的複合媒材創作。

高雄市教育局長吳榕峯頒獎表揚傑出學生，鳳西國小三年級學童艾芯以英語導覽自己的作品「怪物Monster」，六年級學生郭芃青導覽「原舞曲The Beauty and Pageantry of Aboriginal Dance and Song」，林園高中國中部學生蘇泳馨、周晏丞也全程以英語導覽，展現國中、小學生的創意與外語能力。

高雄市立美術班共有鳳西國小、林園國小、七賢國小、屏山國小、嘉興國中、壽山國中、鼓山高中、五甲國中、屏山國小、鳳山國中、三民國中、前鎮高中、旗山國中、林園高中國中部等14所。吳榕峯期待藉由本次展覽平台，鼓勵孩子用心觀察高雄這座城市，也激勵所有熱愛藝術創作的孩子，只要願意創作，很多機會能將自己的藝術能量帶進藝術殿堂，充分展現及分享創造力。

鳳西國小五年級學生宋羽筑的作品「蚊子納命來」，用可愛、詼諧與三D立體畫風，提醒大家掃除孳生源，杜絕登革熱的危害，拿下高雄市美術班聯展平面設計類比賽的第三名。

「每個人心中都有一個巨大的怪物，但是我們要勇敢面對，才能打敗。」學童艾芯，用彩色筆丶水彩畫出心中可怕的「怪物」。她1歲時跟著爸爸媽媽從土庫曼來到高雄工作定居，母親珍妮目前還是中山大學人力資源管理研究所博士班學生；在家爸爸教他講英文，媽媽教他講俄羅斯語，加上中文，她至少會三種以上的語言

艾芯説，她畫中的這個可怕的怪物，除了面目猙獰，有著血盆大口和利齒，但是會說世界上各國的語言。雖然可怕，但是學習語言是她的興趣，所以他要勇敢面對心中這個怪物，克服困難。

2019高雄瘋藝夏系列活動「108年高雄美術班聯展與創意徵集展」，在高雄市文化中...
2019高雄瘋藝夏系列活動「108年高雄美術班聯展與創意徵集展」，在高雄市文化中心至高館展出。記者徐如宜／攝影
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鳳西國小五年級學生宋羽筑的作品「蚊子納命來」，用可愛、詼諧與三D立體畫風，提醒大...
鳳西國小五年級學生宋羽筑的作品「蚊子納命來」，用可愛、詼諧與三D立體畫風，提醒大家掃除孳生源，杜絕登革熱的危害。記者徐如宜／攝影
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2019高雄瘋藝夏系列活動「108年高雄美術班聯展與創意徵集展」，在高雄市文化中...
2019高雄瘋藝夏系列活動「108年高雄美術班聯展與創意徵集展」，在高雄市文化中心至高館展出。記者徐如宜／攝影
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高雄市教育局長吳榕峯（左四）頒獎表揚「108年高雄美術班聯展與創意徵集展」表現優...
高雄市教育局長吳榕峯（左四）頒獎表揚「108年高雄美術班聯展與創意徵集展」表現優異學生。記者徐如宜／攝影
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鳳西國小三年級學童艾芯以英語導覽自己的作品「怪物Monster」。記者徐如宜／攝...
鳳西國小三年級學童艾芯以英語導覽自己的作品「怪物Monster」。記者徐如宜／攝影
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