新任金防部指揮官拜會 楊鎮浯贈荷瓶紀念酒

2019-07-13 17:55 中央社 金門縣13日電



軍旅生涯曾在金門服務的賀政月初上任金防部指揮官，他今天拜會金門縣政府；金門縣長楊鎮浯致贈他八二三紀念酒，瓶身畫有荷花，代表「以荷入瓶」，具有和平意涵。

賀政月初上任陸軍金門防衛部指揮官，今天他在政戰主任劉強華等人陪同下到縣府拜會楊鎮浯。

賀政表示，與金門情感深厚，看到金門現今蓬勃發展深感欣慰。身體力行改變飲酒文化的賀政致贈楊鎮浯一盒水果，楊鎮浯回贈八二三紀念酒並向賀政說明，紀念酒以其他酒品不同之處在於瓶身畫有荷花，代表「以荷入瓶」，具有和平意涵。

由於八二三戰役61週年即將到來，10月底又適逢古寧頭戰役70週年紀念，以及大膽戰役明年滿70年，軍方規劃系列活動，賀政期盼縣府大力支持。楊鎮浯允諾將提供必要協助，雙方都期待軍民永遠是一家，共同創造雙贏。

對於金防部最近發生一名軍官疑似酒後猝死事件，以及一名士兵昨晚 疑似酒後自撞身亡，對此，賀政表示，國軍主要職責在戰務，喝酒確實會誤事，飲酒文化必須從教育著手，未來會杜絕飲酒的錯誤觀念。

此外，賀政昨天到大膽島視導守備部隊戰備整備情形與生活設施，聽取任務簡報並了解大膽島環境。賀政指示，隊職幹部務必落實官兵照護工作，從教育訓練、飲食衛生、生活設備以及心理輔導等面向著手，以有感的服務取代命令式的領導。

賀政並率所屬官兵同遊島上相關歷史文物並到北安寺上香，為部隊祈福，臨別前在碼頭與官兵合影，並頒贈加菜金慰勉官兵戍守辛勞。