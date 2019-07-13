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響應北漂返鄉 麥當勞招募列車首度開到高雄起薪3萬6

2019-07-13 16:30聯合報 記者徐如宜╱即時報導

響應高雄市長韓國瑜「北漂返鄉」願景，「麥當勞招募列車」7月13、14日首度前進高雄，與高雄市勞工局、訓練就業中心合作在漢神巨蛋廣場前徵才，3萬6000元起薪。預計在南台灣招募正職餐廳襄理40名，及1000名計時人員，將為高雄市創造超過450名職缺，包括服務員、咖啡師和外送員。

麥當勞表示，今年擴大招募2600名職缺，招募員額較去年成長近兩成。看好南台灣餐飲景氣回升，麥當勞特別與高雄市勞工局合作，今年首度將「麥當勞招募列車」開往高雄搶人才，更祭出月薪36000元的優質起薪、完善的薪資福利、穩健的升遷管道。副市長洪東煒表示，期盼更多企業一起響應，持續提供就業機會，讓北漂族都能順利返鄉就業。

麥當勞在高雄漢神巨蛋前廣場搭起招募列車，除了有麥當勞M型金字招牌創意亮相，還有經典麥克鷄塊盒造型的巨型充氣屋，成為打卡熱點。民眾可以透過現場趣味闖關遊戲，瞭解麥當勞品牌精神、薪資福利與職涯發展，完成體驗就可獲得限量的Hello Kitty可愛造型拖鞋，還有機會現場參加面試，搶得求職先機。

徵才活動詳情已公布於高雄市勞工局訓練就業中心網站，民眾可先瀏覽下載填寫求職登記表，帶著填寫好的表到活動現場參加面試。參考網址https://app.ktec.gov.tw/index.php/。麥當勞表示，

除了針對學生族群與應屆畢業生外，新住民、二度就業、中高齡族群，都是積極招募的對象，提供多元的就業機會，歡迎在地及有意返鄉就業，且對餐飲服務業有熱忱的人才踴躍參加。

麥當勞表示，將提供優質起薪、完善的薪資福利、穩健的升遷管道。記者徐如宜／攝影
麥當勞表示，將提供優質起薪、完善的薪資福利、穩健的升遷管道。記者徐如宜／攝影
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麥當勞表示，將提供優質起薪、完善的薪資福利、穩健的升遷管道。記者徐如宜／攝影
麥當勞表示，將提供優質起薪、完善的薪資福利、穩健的升遷管道。記者徐如宜／攝影
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「麥當勞招募列車」7月13、14日首度前進高雄，在漢神巨蛋廣場前舉辦徵才，3萬6...
「麥當勞招募列車」7月13、14日首度前進高雄，在漢神巨蛋廣場前舉辦徵才，3萬6000元起薪。記者徐如宜／攝影
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「麥當勞招募列車」7月13、14日首度前進高雄，在漢神巨蛋廣場前舉辦徵才，3萬6...
「麥當勞招募列車」7月13、14日首度前進高雄，在漢神巨蛋廣場前舉辦徵才，3萬6000元起薪。記者徐如宜／攝影
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麥當勞高雄市列車
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