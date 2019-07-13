絢麗英仙座流星雨來了 天文玩家在這引頸搶拍

2019-07-13 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



7月中旬至8月底，是英仙座流星雨與寶瓶座流星雨的活躍期；朝低光害「星野村」目標邁進的於屏東縣滿州鄉小墾丁度假村，本月10日推出英仙座流星雨許願假期，甫推出就熱銷上百套，吸引海內外天文愛好者南下度假觀星，有人一口氣續住5天，只為了拍攝流星雨短暫劃過天際的絢麗畫面。

英仙座流星雨許願假期策展人，同時也是屏東縣天文協會理事黃耀寬表示， 美國國家天文台指出，今年英仙座流星雨是1993年後，相對壯麗的流星雨，雖不像當年大爆發，每小時天頂流星數達400多顆，但有機會上看120至150顆，呼籲全球追星族把握本次不被月亮影響的日期，享受夏季煙火的絢爛。

黃耀寬表示，流星會發出亮光，是因為與大氣層快速摩擦而燃燒發亮，而英仙座流星雨包含細條狀的黯淡流星、璀璨明亮的火流星與留下持久流星痕的拖尾流星，因為小墾丁是低光害的暗空環境，只要用肉眼而不需要任何配備，就可以看到繽紛的流星雨。

他說，英仙座流星雨活躍期是7/13-8/26，寶瓶座流星雨活躍期是7月21日至8月23日，加上在沒有月亮的夜晚，英仙座流星雨每小時上看50至75顆，寶瓶座流星雨上看10至15顆。同時，美國國家天文台指出，英仙座流星雨極大期在8月12日到8月13日晚間，每小時上看150顆流星，寶瓶座流星雨極大期在7月28日到7月29日晚間，每小時上看60顆流星，值得守候整個晚上。