老人滿屋雜物成登革熱死角 敏惠護專學生協助清理

2019-07-13 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市柳營區公所發起「長者住家環境整理活動」，區長李宗翰率領公所同仁並結合華山基金會社工與敏惠醫護管理專科學校青年志工們，前往柳營區中埕里一處行動不便長者住家協助清理家園，希望透過這次的活動，除了落實家戶內外環境整理外，也能讓青年志工們從實際行動中關懷長者與了解年長者的不便，在未來能延續傳遞善心善舉。

柳營區公所表示，柳營區中埕里一處民宅臭酸味瀰漫，雜物積滿整個庭院，住著一對行動不便的阿嬤與身體虛弱的阿公，長年累月所積累下來的垃圾量相當驚人，對於阿公及阿嬤及鄰居的生活品質及環境安全有很大影響，也增加病媒蚊孳生及傳染病風險，更易成為柳營區登革熱疫情防護的隱憂。

區長李宗翰表示，公所相當重視轄內弱勢長者的生活品質及住家環境衛生，今天發起的居家清理活動更具意義，結合民間團體、學校青年志工與柳營區清潔隊，公私部門的相互合作能共創最佳的效益，在此特別感謝華山基金會志工及敏惠醫護管理專科學校學生自發性地協助環境整理。