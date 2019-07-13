親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不爽顧客「自以為是神」 日本拉麵店老闆拒本國客

老人滿屋雜物成登革熱死角 敏惠護專學生協助清理

2019-07-13 15:25聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市柳營區公所發起「長者住家環境整理活動」，區長李宗翰率領公所同仁並結合華山基金會社工與敏惠醫護管理專科學校青年志工們，前往柳營區中埕里一處行動不便長者住家協助清理家園，希望透過這次的活動，除了落實家戶內外環境整理外，也能讓青年志工們從實際行動中關懷長者與了解年長者的不便，在未來能延續傳遞善心善舉。

柳營區公所表示，柳營區中埕里一處民宅臭酸味瀰漫，雜物積滿整個庭院，住著一對行動不便的阿嬤與身體虛弱的阿公，長年累月所積累下來的垃圾量相當驚人，對於阿公及阿嬤及鄰居的生活品質及環境安全有很大影響，也增加病媒蚊孳生及傳染病風險，更易成為柳營區登革熱疫情防護的隱憂。

區長李宗翰表示，公所相當重視轄內弱勢長者的生活品質及住家環境衛生，今天發起的居家清理活動更具意義，結合民間團體、學校青年志工與柳營區清潔隊，公私部門的相互合作能共創最佳的效益，在此特別感謝華山基金會志工及敏惠醫護管理專科學校學生自發性地協助環境整理。

李宗翰指出，面對近期登革熱疫情升溫，再次呼籲民眾於降雨過後應落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視家戶內外積水容器並妥善收拾或予以倒置，徹底整理居家環境，以避免病媒蚊孳生及降低感染登革熱的風險。民眾未主動清除病媒蚊孒孓，經查獲依法可處新台幣3千到1萬五千元以下罰鍰。另區民如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。防疫相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

柳營區公所結合華山基金會及敏惠護校青年志工為長者整理環境。圖／柳營區公所提供
柳營區公所結合華山基金會及敏惠護校青年志工為長者整理環境。圖／柳營區公所提供
分享
柳營區公所結合華山基金會及敏惠護校青年志工為長者整理環境。圖／柳營區公所提供
柳營區公所結合華山基金會及敏惠護校青年志工為長者整理環境。圖／柳營區公所提供
分享

登革熱病媒蚊疫情
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

毒品氾濫 高市辦國際學術論壇尋防制方向

2019-07-13 13:37

馬祖北竿入選經典小鎮 仲夏音樂饗宴迎賓客

2019-07-13 11:54

高雄市又見道路坍塌 疑因舊鐵道路基下陷所致

2019-07-13 11:53

韓國瑜不參加多納黑米祭？市府：仍保留出席可能

2019-07-13 11:37

韓國瑜取消多納黑米祭行程 部落失望

2019-07-13 10:56

連辦17年搶灘料羅灣首度取消 泳妹難掩失望

2019-07-13 10:12

屏東海生館VR體驗館開張 大小遊客腎上腺素飆升

2019-07-13 10:04

因應暑假遊樂人潮 高市工務局加強抽查遊樂設施

2019-07-13 08:25

高雄動保處開辦流浪特訓班 狗界學霸超吸睛

2019-07-13 07:56

收養流浪貓狗 泰籍夫妻打包帶回國

2019-07-12 23:32

勘查豪雨農損 韓國瑜：啟動補償

2019-07-12 23:13

高雄發大財 大樂透1注獨得獎落高雄

2019-07-12 23:12

農路也沖斷…高市擬用災準金

2019-07-12 23:11

跟作品「談戀愛」 腦麻畫家出書了

2019-07-12 23:08

安全考量？遊客中心老樹遭腰斬

2019-07-12 23:02

再生電腦贈部落 學童學剪輯

2019-07-12 22:59

6株老樹慘遭「斷頭式修剪」 甲仙愛樹居民發出怒吼

2019-07-12 19:32

西瓜採收前3天遭大雨浸泡 韓國瑜勘災嘆「非常難過」

2019-07-12 17:33

保障君鴻445員工權益 高市勞工局加開權益說明會

2019-07-12 16:36

用談戀愛的態度創作 腦麻畫家阿瀨出書了

2019-07-12 15:05

亞洲唯一「方塊海」浪漫見證 馬祖補助準新人婚攝

2019-07-12 11:31

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

本屆里長任期才半年 桃園市接連4里長過世

2019-07-12 20:45

風水有關係？新竹警界魔咒 升官必出大案…

2019-07-13 09:00

智慧交控發揮作用 竹北至竹科尖峰時段僅需7分鐘

2019-07-12 18:51

選基隆市長？許效舜：有機會「拚了」

2019-07-13 00:09

25歲美女返鄉接棒父親茶園 奪下台東製茶技術冠軍

2019-07-12 18:44

水里鄉長陳癸佑遲未獲民進黨徵召 宣布無黨籍帶職參選立委

2019-07-12 18:42

「想跳舞的人，擁有了摩天大樓」 你看得懂捷運新詩嗎？

2019-07-13 10:00

台南再添1例本土登革熱 山區今年首現本土病例

2019-07-13 12:04

每日供餐、發即期麵包 桃園八德區高明里下午現排隊人潮

2019-07-12 18:07

雲林國民運動中心試營運 設施預約已滿開放現場報名

2019-07-13 12:03

高雄發大財 大樂透1注獨得獎落高雄

2019-07-12 23:12

韓國瑜取消多納黑米祭行程 部落失望

2019-07-13 10:56

上下車刷卡溢扣15元 議員批公運處裝傻 北市府要求改正

2019-07-13 10:26

影╱台南警局長即將高升警副署長 今載歌載舞熱鬧演出

2019-07-13 11:28

員林之光！車床師傅陳世晋當假日農夫勇奪火龍果冠軍

2019-07-12 19:48

每10萬人口死傷人數台南居首 交通局：已提3年道安計畫

2019-07-12 15:32

西瓜採收前3天遭大雨浸泡 韓國瑜勘災嘆「非常難過」

2019-07-12 17:33

調高麥寮回饋金談判破裂 台塑：獨厚麥寮別鄉會吃醋

2019-07-12 17:35

差0.5公分也不行！縣長帶查核小組現勘排水護岸工程

2019-07-12 23:24

彰化縣火龍果評鑑登場 專家說今年甜度和外觀歷年最好

2019-07-12 20:55

是愛情勝地不是禁地 彰化八卦山也擬建愛情摩天輪

2019-07-12 18:14

連辦17年搶灘料羅灣首度取消 泳妹難掩失望

2019-07-13 10:12

為何發敬老卡？柯P用「1隻猴子被人看」妙答

2019-07-13 11:34

六口溫泉的明隧道工程竣工 南橫東段交管解除

2019-07-13 14:09

大彎北商業宅解決了 柯文哲：下一個內湖五期

2019-07-12 23:44

春遊消費4千元 台中幸運兒開走百萬名車

2019-07-13 10:04

桃園大溪大禧慶典 推關公等三國人物紀念商品

2019-07-12 18:42

中捷綠線很吵 民眾聽噪音「精準知班車何時到」

2019-07-12 23:10

高雄動保處開辦流浪特訓班 狗界學霸超吸睛

2019-07-13 07:56

6株老樹慘遭「斷頭式修剪」 甲仙愛樹居民發出怒吼

2019-07-12 19:32

智慧交通控制有效！竹北至竹科僅需7分鐘

2019-07-12 23:41

全台最美的海邊小學旁海岸全國最髒 學生：好多垃圾

2019-07-13 11:04

影／台中首次！300架無人機展演 助攻台中購物節

2019-07-12 18:51

韓國瑜不參加多納黑米祭？市府：仍保留出席可能

2019-07-13 11:37

國民黨嘉義市立委初選傅大偉出線 「有信心贏」

2019-07-12 16:37

國道4號豐潭段 豐原2號隧道全線貫通

2019-07-12 23:12

高雄舊鐵道工地旁道路下陷 漏夜局部封路

2019-07-13 03:33

被關5年終於解放 利稻村開心南橫東段解除交管

2019-07-13 12:27

北市客運逾800缺額 國光客運：月薪8萬有機會

2019-07-13 11:47

林姿妙上任半年 首波人事大搬風名單出爐

2019-07-12 18:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top