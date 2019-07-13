屏東菸廠變身文創園區 志工助踏穩逐步開放的腳步

2019-07-13 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



日治時代興建的屏東菸葉廠，2002年關場後，屏東縣政府和國有財產署合作開發為文化創意園區，在中山堂修復完成、全區前年登錄為歷史建築後，縣府提報「歷史場域再造計畫」打造為複合式文創園區，硬體部分預定明年完工，文化處為強化軟體培訓的志工團隊，今天有50人通過審核並授證，成為屏東菸葉廠的導覽解說生力軍，首要重任是10月台灣設計展在屏東。

屏東歸來菸葉廠位於屏東市民生路與歸仁路間，1936年因應日治時期菸葉專賣政策而興建，隔年開始作業，增加菸葉複薰、裝桶以及儲存等業務，占地3.89公頃，於2002年關廠；見證日治時期至台灣七、八零年代台灣製菸工業的歷程，部分機器及空間格局保存完整，是工業建築的活教材，前年全區登錄為歷史建築，部分開放參觀使用，結合菸葉歷史、音樂文化的複合式文創園區，定明年完工。

文化處長吳明榮說，隨著中山堂的修復與啟用，縣府前年開始以文化基地概念舉辦文創市集、論壇講座及地方館舍展覽等活動，讓民眾看見屏東菸葉廠逐步轉型活化的進程；文化處半年招募志工，吸引對導覽解說工作有高度熱忱的民眾，包括學生、家庭主婦、退休人士和菸葉廠老員工，年齡最長的是82歲的黃谷川，過去曾接觸菸樓，對菸葉發展史有興趣而報名。

他說，為提升導覽解說的服務品質，加強肢體和說話技巧等課程，講師都是一時之選，包括迪化207博物館館長華安綺、屏東大學林思玲和葉寶玲，還有當年在菸廠工作的老員工一起學習，帶領學員從情緒表達、身體溝通、菸葉產業到菸廠的歷史知識等，一步步成為兼具文史專業與志工熱誠的導覽解說員。

首批導覽解說生力軍接著要迎接10月的台灣設計展在屏東；文化處說，屏東菸葉廠作為衛星展區，將開放部分歷史建築供民眾參觀，並在台灣設計展期間舉辦屏東菸葉廠時光散步導覽解說活動，屆時將由志工解說，協助菸廠踏穩逐步開放的腳步，讓外界更了解屏東充滿故事和產業文化的觀光魅力。