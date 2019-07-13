英仙座流星雨登場 墾丁觀星好去處

2019-07-13 15:23 中央社 屏東縣13日電



英仙座流星雨活躍期從今天開始至8月26日，低光害的墾丁是觀星好去處。屏東縣天文協會理事黃耀寬表示，今年流星雨每小時可以上看120至150顆，追星族不要錯過。

黃耀寬表示，英仙座流星雨活躍期是7月13日至8月26日，美國國家天文台指出，今年英仙座流星雨是1993年後，相對壯麗的流星雨，雖不像當年每小時天頂流星數達400多顆，但有機會上看120至150顆。

黃耀寬指出，寶瓶座流星雨活躍期也在同段時間，約在7月21日至8月23日，每小時可上看60顆。

黃耀寬表示，流星會發出亮光，是因為與大氣層快速摩擦而燃燒發亮，而英仙座流星雨包含細條狀的黯淡流星、璀璨明亮的火流星與留下持久流星痕的拖尾流星，在低光害環境中，只要用肉眼、不需要任何配備，就可以看到繽紛的流星雨，還可以用手機與銀河合照。

黃耀寬說，手機只要用腳架固定，調整曝光秒數16至32秒之間，以及ISO值在200至400之間，就可以順利與銀河合照，當然，如果是專業相機更是輕而易舉。

墾丁低光害是觀星最佳的地方，這幾年遊客下滑，各個飯店都卯足勁增加特色吸引遊客，位於滿州鄉里德村的小墾丁渡假村特地打造觀星園區，總經理張福生指出，小墾丁投下巨資逐一更新近千隻各式路燈，升級為符合國際暗空協會標準的星野燈，營造40公頃的國際低光害標準觀星園區，讓遊客追星。