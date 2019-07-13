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快訊／高雄大社果菜市場兇殺案 兇嫌中午落網

金門一士兵騎車自摔不治 死因調查中

2019-07-13 13:54中央社 金門縣13日電

陸軍金門防衛指揮部今天表示，所屬憲兵排劉姓中士昨天騎乘機車外散返回單位途中，於鑑潭山莊附近自摔，經送醫急救後，仍宣告不治。

金防部表示，全案正由金門憲兵隊調查釐清中。

憲兵金門陸軍
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