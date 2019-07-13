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韓國瑜取消多納黑米祭行程 部落失望

2019-07-13 10:56中央社 高雄13日電

高雄市韓國瑜遭指為迎接國民黨總統初選勝出「放鳥」多納黑米祭，高雄市茂林區長宋能正今天說，市府原安排韓國瑜15日參加慶典，但臨時取消行程；在地里長說，族人不免失望。

中國國民黨黨務人士昨天說，15日將舉行總統初選民意調查結果公布記者會，國民黨主席吳敦義指示邀5名參選人參加，目前韓國瑜預定參加。

蘋果新聞網報導，韓國瑜15日為北上迎接選勝利，11日就取消原定要移師茂林舉辦的市政會議，連多納黑米祭都不去，讓族人大嘆「說好聽一點是遺憾，真實感受卻是被欺騙了！」

多納黑米祭是茂林重要慶典儀式，區公所規劃「茂林區2019年多納魯凱黑米祭文化觀光產業系列活動」14日、15日舉行，不僅部落族人參加踴躍，外出的族人也會返回部落歡慶同樂。

宋能正上午告訴中央社記者，配合黑米祭活動，高雄市政府原安排市政會議15日在茂林召開後，韓國瑜會後參加在多納國民小學舉辦的慶典，但區公所11日接獲通知，韓國瑜另有行程無法出席，將另安排其他行程到茂林。

多納里長羅耀明表示，黑米祭是多納重要節慶，族人以數個月規劃準備，是估計有300到400人的大型活動，但韓國瑜取消出席後，有民眾不返回部落，活動規模會縮水為200多人；韓國瑜臨時取消行程，族人不免失望。

安排市政會議的高市府行政暨國際處長王智立表示，市府11日決定市政會議不在茂林召開，改安排16日在鳳山行政中心舉行，市府也公布黑米祭活動由高雄市副市長洪東煒出席。

不過，媒體報導後，高市府新聞局長王淺秋說，黑米祭行程目前未定，仍保留出席可能。接到國民黨中央邀請，希望所有參選人15日一起出席初選結果公布記者會，但韓國瑜是否北上目前仍未確定。

茂林有3大祭典，分別是多納黑米祭、萬山勇士祭與茂林祈雨祭，每年都吸引很多民眾參加，是部落文化觀光產業重要一環。

韓國瑜高雄市國民黨
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