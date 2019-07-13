連辦17年搶灘料羅灣首度取消 泳妹難掩失望

2019-07-13 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



邁入第17年的「搶灘料羅灣海泳」活動，原訂於今天上午7點半鳴槍下水，但因為上午的海象不佳，經大會的風險評估小組多次會議，由縣府教育處長、大會風險評估小組召集人羅德水忍痛宣布活動取消；至於明日登場的「金廈泳渡」活動，下午會將跟大陸開緊急會議，預計明天上午才會宣布是否取消。

一年一度的「搶灘料羅灣海泳」活動，上午7點在料羅灣82據點海灘登場，吸引兩岸四地共144隊、1530位選手報名參賽，活動開始前，每位選手都相當欣喜，摩拳擦掌準備等下游出佳績。

開幕活動包括金門縣長楊鎮浯、金門議長洪允典、前教育部長楊朝祥、金門縣體育會理事長唐麗輝等人都出席參與，並與選手們大跳暖身操。

但就在暖身運動完畢之時，大會又進行最後一次風險評估小組會議，最終因今日風大浪高，羅德水特別跟選手們報告，因為風速達 5~6級，陣風7-8級 ；浪高 0.8~1.2公尺 ，整體的海象比宜蘭「龜山島海上長泳」與「泳渡澎湖灣」的狀況還糟，基於選手的安全，只能忍痛宣布取消。

由於這是17年來首度因為海象不佳而取消，不少泳士一聽到大會宣布，都表示能理解，但也難掩失望。

連續參加15年的資深泳士陳祥麟表示，安全還是最重要的，能體會主辦單位的無奈。

但也有不少選手知道不能比賽，但還是跑去海邊踩水、拍照，「苦中作樂」一番，宣示到此一遊。