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屏東海生館VR體驗館開張 大小遊客腎上腺素飆升

2019-07-13 10:04聯合報 記者潘欣中╱即時報導

名列全球十大水族館之一的屏東海洋生物博物館，開館19年來，去年遊客數首度跌破百萬，館方在海洋生態教育展示求新求變，引進時下盛行的VR（虛擬實境）技術，藉由科技帶領遊客潛入海洋，感受海底世界奇幻世界，同時搭乘極地探險車，前進極地探索驚人地形樣貌。虛擬海世界VR體驗館昨天試營運，吸引遊客爭相體驗，今天一開館，就有遊客直奔虛擬海世界。

館方表示，VR虛擬實境體驗彷彿是一扇通往不同世界的傳送門，只能在想像中看到的景物，透過VR虛擬實境技術，給人如臨現場的感受；遊客戴上VR裝置體驗，透過VR影像結合專屬機台模擬系統，以虛擬環境到設定場域去感受實境的運轉，像是身歷其境產生互動體驗，同時搭配動感、觸覺及聲光效果，強化使用者感官體驗，並啟發VR技術的認識。

「虛擬海世界」VR體驗館昨天試營運，最受遊客歡迎的VR設施首推4D動感劇場和VR潛水艇；4D動感劇場將故事背景設定在搭乘極地探險車穿越南北極，對愛探險的人來說，是窮極一生都希望能完成的終極夢想，探險過程中，乘客將體驗南北極的特殊地貌、驚見極地美麗的生物，當搭乘VR潛水艇時，彷彿屏住呼吸潛入海底開啟一段奇幻旅程，除了令人驚奇的海洋生物，甚至探索神祕的海底城市，讓人腎上腺素飆升。

在VR劇場外，現場還有虛擬實境體驗的運動遊戲，包括乘風破浪的划船體驗、叢林裡穿梭的摩托車旅程、甚至回到古代成為勇猛的騎士，這些VR運動遊戲除視覺享受外，也可增加平衡力、肢體協調力、肌耐力，透過適度的出汗，也可享受運動後的舒爽快感。

屏東海生館新設虛擬海世界VR體驗館，藉由科技帶領遊客潛入海洋，感受海底世界奇幻世...
屏東海生館新設虛擬海世界VR體驗館，藉由科技帶領遊客潛入海洋，感受海底世界奇幻世界，同時搭乘極地探險車前進極地賞極光。圖／海生館提供
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屏東海生館新設虛擬海世界VR體驗館，藉由科技帶領遊客潛入海洋，感受海底世界奇幻世...
屏東海生館新設虛擬海世界VR體驗館，藉由科技帶領遊客潛入海洋，感受海底世界奇幻世界，同時搭乘極地探險車前進極地與企鵝互動。圖／海生館提供
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屏東海生館新設虛擬海世界VR體驗館，藉由科技帶領遊客潛入海洋，感受海底世界奇幻世...
屏東海生館新設虛擬海世界VR體驗館，藉由科技帶領遊客潛入海洋，感受海底世界奇幻世界。圖／海生館提供
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