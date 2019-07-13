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高雄動保處開辦流浪特訓班 狗界學霸超吸睛

2019-07-13 07:56聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市農業局動物保護處為增加公立動物收容所流浪犬認養率，今年與屏東大仁科技大學等...
高雄市農業局動物保護處為增加公立動物收容所流浪犬認養率，今年與屏東大仁科技大學等單位合作，加強推動收容所犬隻基本服從訓練計畫。圖／高雄市動保處提供
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高雄市農業局動物保護處為增加公立動物收容所流浪犬認養率，今年與屏東大仁科技大學等單位合作，加強推動收容所犬隻基本服從訓練計畫，經短期行為訓練後，犬隻對人更親善服從，大幅提升民眾認養意願。

7月這一批受訓犬隻中，動保處挑選5隻做為認養主打星，目前安置在壽山收容所，家中如正好計畫養寵物的市民，這算是新的選擇。

高雄市動保處表示，這批狗狗在受訓前有的個性好動，看見人就容易撲跳、有的地域性較強具護食行為、有的害羞總是躲在角落，還有看到食物就猛流口水，是標準的「貪吃鬼」，經過一段時間的行為訓練後，都能依照指示完成坐下、趴下、等待等基本服從命令，其中有一隻名「包包」的溫馴黑狗，更在完成訓練後隔天就被民眾認養了。

動保處處長葉坤松表示，一般民眾偏好領養幼齡犬隻，認為從小教比較聽話，但其實高雄市公立動物收容所內有不少受過基本服從訓練的成犬，比起幼犬穩定性更佳，也提早學習社會化，增加與人相處的信任感，更容易融入認養家庭。

葉坤松呼籲，民眾應該積極改變飼養心態，讓「認養˙不棄養」、「養牠就要照顧牠一輩子」，將動物保護、尊重生命的觀念付諸實行，也歡迎市民到壽山、燕巢動物收容所認養流浪動物。

高雄市農業局動物保護處與屏東大仁科技大學等單位合作，加強推動收容所犬隻基本服從訓...
高雄市農業局動物保護處與屏東大仁科技大學等單位合作，加強推動收容所犬隻基本服從訓練計畫，短期行為訓練後，犬隻對人更親善服從，大幅提升民眾認養意願。圖／高雄市動保處提供
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高雄市農業局動物保護處與屏東大仁科技大學等單位合作，加強推動收容所犬隻基本服從訓...
高雄市農業局動物保護處與屏東大仁科技大學等單位合作，加強推動收容所犬隻基本服從訓練計畫，犬隻對人更親善服從，大幅提升民眾認養意願。圖／高雄市動保處提供
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認養動物收容所高雄市
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