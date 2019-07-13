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高雄舊鐵道工地旁道路下陷 漏夜局部封路

2019-07-13 03:33中央社 高雄12日電

高市鼓山區華安街一處舊鐵道工地旁3.5公尺長的單線車道道路突然下陷10餘公分，高市工務局漏夜在現場設路障警戒，明天將會同鐵道局會勘下陷原因。

「剛鋪平的柏油路就下陷一大片」，路過民眾莫不議論紛紛。

高雄市工務局長吳明昌表示，現場緊鄰鐵路地下化後舊鐵道路面工地，是鐵道局施工範圍，沉陷面積約3.5公尺見方，下陷約10餘公分，已派員到場設路障漏夜進行交管維安，明天將會同鐵道局前往會勘下陷原因。

高市消防局則指出，尚未接獲有人報案華安街道路下陷。高市勞工局也表示，尚未接獲華安街有任何工安意外通報。

鐵道鐵路地下化工安
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