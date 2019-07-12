大雨農損 韓國瑜勘災允諾助農民度難關

2019-07-12 20:04 中央社 高雄12日電



近期大雨不斷造成高雄市農損，主要受害作物為香瓜、西瓜，累積農損金額新台幣187.4萬元，受災面積約111.5公頃。市長韓國瑜今天至岡山區瓜田勘災，允諾全力協助農民度難關。

韓國瑜下午至岡山瓜田訪查連日豪雨造成的西瓜與香瓜田農損。他表示，農民辛苦等待收成卻遭逢豪雨造成農作物毀損，心裡一定非常難過，指示農業局迅速啟動補助措施減少損失。

對於瞬間降雨量大導致農路損壞嚴重，韓國瑜允諾市府將盡速修補。隨後轉往梓官區農會蔬菜集貨場，瞭解梓官蔬菜專區因應夏季颱風豪雨季、高麗菜滾動倉儲準備情況。

農業局表示，近期受西南氣流連續降雨影響，梓官、岡山、燕巢等區陸續有農損，至11日止，累積農損金額187.4萬元，並以岡山、燕巢及阿蓮等地所產的香瓜、西瓜影響最嚴重，受災面積約111.5公頃。市府將盡速確認農損，陳報農糧署啟動農業天然災害現金救助及低利貸款協助農民復耕。

在農產品供應調節因應措施方面，為防止哄抬菜價，汛雨期間持續監控批發市場蔬菜價格，另梓官區農會目前儲有甘藍70公噸、紅蘿蔔20公噸，將視市場供貨情形釋出，以穩定菜價。

此外，近期持續豪雨導致內門、田寮、杉林等區農路路基及擋土牆嚴重損壞，目前中央已啟用6月豪雨災害復建工程執行機制，市府也同時啟動災害準備金因應，至10日為止，各區共提報農路災害復建工程94件，金額2億800多萬元。若農民遇有農路損害情形，可就近向當地區公所提報，市府將派員進行勘查。